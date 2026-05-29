권오을 "스타벅스 탱크데이, 국가적 아픔 이용...제재해야"

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스타벅스 독립유공자 후손 사업 지속 여부엔 "다시 살피겠다"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 권오을 국가보훈부 장관은 29일 스타벅스코리아의 5·18민주화운동 기념일 '탱크데이' 마케팅과 관련해 "분명히 지탄받아야 하고 제재가 따라야 한다"고 밝혔다.

권 장관은 이날 서울 국방컨벤션에서 열린 기자간담회에서 "개인의 일탈이 아닌 기업의 마케팅으로 국가의 아픔이 있던 사건을 이용한 것"이라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 권오을 국가보훈부 장관이 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.03.30 jk31@newspim.com

보훈부는 '탱크데이' 논란 이후 부처 행사에서 스타벅스 상품권을 사용한 사례를 내부적으로 파악한 뒤 당분간 사용을 자제하기로 한 상태다.

다만 보훈부는 스타벅스코리아와 업무협약(MOU)을 맺고 매년 1억원의 장학금을 조성해 독립유공자 후손 50여명에게 지원하는 사업도 올해까지 진행하고 있다. 권 장관은 해당 MOU에 대해 "미처 파악하지 못했다"며 "다시 살피겠다"고 말했다.

권 장관은 지난 3월 국회 법사위를 통과해 본회의에 계류된 '민주유공자법'에 대해선 "이분들이 대한민국 민주화, 6·10 항쟁의 기폭제가 됐다"며 "하반기 국회가 구성되면 가장 우선순위로 처리하려고 한다"고 강조했다.

그는 민주유공자법에 대해 야권의 "정서적 반대가 있는 것 같다"며 "아마 표결처리가 될 텐데 그 전에 제가 국민의힘을 6·3 지방선거 이후 한번 찾아뵙고 굳이 '정서적 반대'로 반대하지 않아 줬으면 좋겠다고 요청할 계획"이라고 설명했다.

민주유공자법은 민주화운동 사망·행방불명·부상자에 대한 예우로 의료·양로·요양·기념사업을 펴는 내용이다.

romeok@newspim.com