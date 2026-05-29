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2026.05.30 (토)
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뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 휴전 기대·AI 랠리 '쌍끌이'에 강보합...델·HP·슈퍼마이크로↑

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AI 핵심 요약

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  • 미국 증시는 29일 AI 호황과 중동 긴장 완화 기대 속에 선물지수가 강보합세를 보였고 유가는 하락했다.
  • 미·이란 휴전 연장 기대와 유가 하락으로 인플레이션 부담이 줄면서 국채 수익률이 떨어지고, 월가 주요 지수는 9주 연속 상승을 눈앞에 두고 있다.
  • 델이 AI 서버 수혜로 폭등하고 관련 기술주와 클라우드 업체들이 강세를 보이는 가운데, 스페이스X 고평가 기대와 함께 미국 증시 강세가 이어질 것이란 전망이 나오고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 열풍·실적 호조에 9주 연속 상승 눈앞
델 38% 폭등…AI 서버 수혜주 동반 강세
월가 "AWS·구글 클라우드 성장 과소평가"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 사상 최고치 부근에서 강보합세를 보인 가운데 국제유가는 미국과 이란의 휴전 연장 기대 속에 하락했다. 시장은 중동 긴장 완화와 인공지능(AI) 호황에 따른 기업 실적 개선 기대를 동시에 반영하며 상승 흐름을 이어가는 모습이다.

29일(현지시간) 개장 전 거래에서 다우존스산업평균지수 선물은 132.00포인트(0.26%) 상승했고 S&P500 선물은 0.09%, 나스닥100 선물은 0.01% 올랐다.

국제유가는 하락했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2% 가까이 하락한 배럴당 87.69달러에 거래됐고 브렌트유 역시 1.6% 떨어진 92.19달러를 기록했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

이는 미국과 이란이 휴전을 연장하고 호르무즈 해협 선박 운항 제한을 해제하는 방안에 잠정 합의했다는 보도가 나온 영향이다. 다만 도널드 트럼프 미국 대통령은 아직 최종 승인을 내리지 않은 것으로 전해졌다.

캐피털닷컴의 다니엘라 해서른 수석 시장 애널리스트는 "지정학적 우려가 완화되고 인플레이션 지표도 시장을 놀라게 할 정도로 높지 않게 나오면서 위험자산 선호 심리가 살아나고 있다"고 평가했다.

다만 그는 "최근 랠리는 중동 긴장이 계속 완화되고 기업 실적이 견조할 것이라는 기대에 기반하고 있다"며 "앞으로도 투자자들은 지정학적 뉴스와 인플레이션 지표에 매우 민감하게 반응할 것"이라고 말했다.

유가 하락에 따른 인플레이션 우려가 완화하며 미 국채 수익률도 전 만기물에 걸쳐 일제히 하락하고 있다. 30년물 수익률은 4.97%로 5% 아래로 내려왔으며, 10년물 수익률도 4.4%에 머물고 있다.

◆ AI 열풍·실적 호조에 9주 연속 상승 눈앞

월가 주요 지수는 최근 사상 최고치 행진을 이어가고 있다.

이란 전쟁이 인플레이션과 글로벌 성장에 미칠 영향에 대한 우려에도 불구하고 AI 투자 열풍과 기술기업들의 강한 실적이 증시를 끌어올리고 있다는 평가다.

씨티 웰스의 케이트 무어 최고투자책임자(CIO)는 CNBC와의 인터뷰에서 "3월 저점 이후 반등은 결국 갈등이 해결될 것이라는 기대를 반영한 것"이라며 "현재 시장을 움직이는 핵심 동력은 기술기업들의 강력한 실적"이라고 말했다.

실제로 S&P500지수는 이번 주까지 9주 연속 상승을 기록할 것으로 예상된다. 이는 2023년 12월 이후 가장 긴 주간 상승 랠리다.

나스닥지수는 이번 주 2% 이상 상승하며 가장 강한 흐름을 보이고 있으며, S&P500지수는 1% 이상, 다우지수는 1% 미만의 상승률을 기록 중이다.

5월 전체 기준으로는 나스닥이 약 8% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록할 전망이다. S&P500지수는 약 5%, 다우지수는 약 2% 상승이 예상된다.

델 38% 폭등…AI 서버 수혜주 동반 강세

개별 종목 가운데 가장 눈에 띄는 종목은 ▲델 테크놀로지스(DELL)다. 델은 연간 실적 전망치를 대폭 상향 조정하고 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌면서 개장 전 거래에서 38% 가까이 급등했다.

회사는 올해 조정 주당순이익(EPS)을 17.90달러로 전망했다. 이는 시장 예상치인 13.09달러를 크게 웃도는 수준이다. 연간 매출 전망도 1650억~1690억달러로 제시해 컨센서스를 크게 상회했다.

델의 실적 호조에 AI 서버 및 컴퓨터 관련 종목들도 동반 상승했다.

▲휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 18% 가까이 올랐고 ▲슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)는 10% 이상, ▲HP(HPQ)는 약 7% 상승했다.

반면 의류업체 ▲갭(GAP)은 연간 매출 전망치를 하향 조정하면서 16% 넘게 급락했다. ▲아메리칸 이글 아웃피터스(AEO) 역시 동일점포 매출 부진과 실망스러운 가이던스로 11% 가까이 하락했다.

▲옥타(OKTA)는 1분기 매출이 시장 예상치를 웃돌면서 7% 이상 상승했고, ▲인터내셔널 플레이버스 & 프레그런스(IFF)는 식품 원료 사업부 매각 기대에 3% 넘게 올랐다.

델 테크놀로지 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 스페이스X 기업가치 1조8000억달러 추진

시장의 또 다른 관심사는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 우주기업인 SpaceX의 기업공개(IPO) 가능성이다.

블룸버그에 따르면 스페이스X는 상장 시 최소 1조8000억달러의 기업가치를 목표로 하고 있다. 당초 검토됐던 2조달러보다는 다소 낮아졌지만, 투자자 반응에 따라 다시 상향될 가능성도 있는 것으로 알려졌다.

예측시장 폴리마켓은 스페이스X의 상장 첫날 시가총액이 1조8000억달러를 넘을 확률을 90%, 2조달러를 넘을 확률을 77%로 반영하고 있다.

◆ 월가 "AWS·구글 클라우드 성장 과소평가"

클라우드 시장 성장 기대도 기술주 투자심리를 지지하고 있다.

월가 투자은행 트루이스트는 ▲아마존(AMZN)과 ▲알파벳(GOOGL)의 목표주가를 상향 조정하며 월가가 양사의 클라우드 성장성을 과소평가하고 있다고 분석했다.

트루이스트는 아마존 목표주가를 320달러, 알파벳 목표주가를 430달러로 각각 상향 조정하고 두 종목 모두에 대해 '매수' 의견을 유지했다.

애널리스트 유세프 스콸리는 "최근 계약과 수주잔고를 감안하면 시장의 매출 전망이 지나치게 보수적"이라며 "구글 클라우드와 AWS는 예상보다 더 빠른 성장세를 더 오래 지속할 가능성이 높다"고 평가했다.

시장에서는 AI 투자 확대와 클라우드 수요 증가가 이어지는 가운데, 중동 긴장 완화까지 더해지면서 미국 증시의 강세 흐름이 당분간 이어질 수 있다는 전망이 나오고 있다.

koinwon@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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