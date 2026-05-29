"서소문 고가 철거 완료"…경의선 30일 첫차부터 재개

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 29일 서소문 고가 상부 구조물 긴급 철거를 완료했다.
- 서소문 고가 붕괴 사고로 3명이 숨지고 3명이 다쳤으며 열차 운행이 중단됐다.
- 국가철도공단은 전차선로 복구 후 30일 첫차부터 경의선 운행을 재개할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 서울시가 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련한 주요 구조물 철거 작업을 완료했다. 사고 여파로 중단됐던 경의선 열차 운행은 내일인 30일 첫차부터 재개된다.
서울시는 29일 "이날 0시부터 진행한 서소문 고가 상부 구조물 긴급 철거 공사를 오후 9시 40분께 모두 완료했다"고 밝혔다. 지난 26일 오후 2시 33분께 사고가 발생한 지 약 79시간 만이다.
앞서 서소문 고가차도는 지난 26일 새벽 철거 과정에서 거더가 2.9㎝가량 침하하면서 공사가 중단됐다. 이후 같은 날 오후 현장 안전진단을 진행하던 중 슬라브 일부가 붕괴됐다. 이 사고로 공사 관계자 3명이 숨지고 공무원 3명이 다쳤으며, KTX 등 열차 운행에도 차질이 빚어졌다.
고용노동부는 사고 직후 철거 작업에 대해 작업중지 조치를 내렸으며 서울시는 28일 노동부에 공사 재개 조건부 승인을 받아 이날 0시부터 현장에 장비를 투입해 긴급 철거 작업에 착수했다.
상부 슬래브와 이를 지지하던 거더, 빔 등 주요 구조물 철거는 오후 9시 40분쯤 마무리됐다. 붕괴 위험이 상대적으로 낮은 기둥은 향후 10일 이내에 열차 운행에 지장이 없는 방식으로 철거할 예정이다.
국가철도공단은 경의선 열차 운행 재개를 위해 밤새 전차선로 복구 작업을 진행한다. 30일 오전 5시쯤 모든 조치를 마치고 첫차부터 운행을 재개할 계획이다.
romeok@newspim.com