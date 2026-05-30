[6·3 선거 D-4] 정청래, 전남 순회후 하동으로...장동혁은 춘천 유세

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한병도, 충남·전북 지역 집중 공략

송언석, 경북·대구 지역 순회...김천서 사전투표 참여

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당과 국민의힘 지도부가 6·3 지방선거를 4일 앞둔 30일 전국 각지에서 6·3 지방선거 후보 지원 유세에 나선다.

정청래 민주당 총괄상임선대위원장은 오전 9시 전남 완도에서 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 우홍섭 전남 완도군수 후보 지원유세를 시작으로 진도, 장흥, 순천, 하동 등 호남권 5개 지역을 돌며 민주당 후보들을 지원한다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정청래 더불어민주당 대표 겸 총괄상임선대위원장이 29일 오전 서울 중구 정원오 서울시장 후보 선거사무소에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.05.29 jk31@newspim.com

정 위원장은 각 지역 전통시장을 방문하며 유권자들과 직접 소통하는 시간을 가진다. 오전 11시 20분에는 이재각 전남 진도군수 후보, 오후 2시 10분에는 김성 전남 장흥군수 후보, 오후 4시에는 손훈모 전남 순천시장 후보 지원유세를 차례로 진행한다.

오후 6시에는 경남 하동으로 이동해 제윤경 경남 하동군수 후보 지원유세 및 화개장터 방문 일정을 소화할 예정이다.

한병도 민주당 공동상임선대위원장은 충남과 전북 지역을 집중 공략한다. 한 위원장은 오전 10시 서산시에서 맹정호 서산시장 후보와 긴급 현장회의를 가진 뒤, 오전 11시 강철민 태안군수 후보의 '태안 대전환을 위한 4대 입법과제 지원 현장 간담회'에 참석한다.

이어 오후 1시 30분 공주에서 김영빈 공주부여청양 국회의원 후보 및 김정섭 공주시장 후보와 함께 공주시 6대 과제 지원 현장 기자간담회를 연다.

오후 2시에는 공주시 탑마트 앞에서 유세를, 오후 4시에는 전북으로 이동해 박지원 군산김제부안을 국회의원 후보 지원유세를 진행한다. 저녁 7시에는 익산 원광대 대운동장에서 열리는 '익산시 신청사 개청 기념 원광새마을금고와 함께하는 열린음악회'에 참석할 예정이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 국민무시 심판 공소취소 저지 국민선거대책위원회 출범식에서 참석자들과 국민의례를 하고 있다. 2026.05.13 mironj19@newspim.com

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 강원 춘천 지역을 방문한다. 장 위원장은 오전 10시 동서고속철 공사 현장을 둘러본 뒤, 오전 11시 춘천 공지천사거리 서부지구대 앞에서 유세를 진행할 예정이다.

송언석 공동선거대책위원장은 경북과 대구 지역을 순회한다. 송 위원장은 오전 9시 30분 이철우 경북지사 후보와 함께 김천 황금시장에서 집중 유세를 펼친 뒤, 오전 10시 30분 평화남산동 사전투표소에서 사전투표에 참여한다.

오전 11시에는 배낙호 경북 김천시장 후보와 함께 평화시장 집중 유세를 진행한다. 오후 3시 30분에는 대구로 이동해 추경호 대구시장 후보와 함께 서남시장 집중 유세를, 오후 5시 30분에는 두류공원네거리에서 도보 유세를 이어갈 예정이다.

kimsh@newspim.com