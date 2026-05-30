전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.30 (토)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

GTX 철근 누락 이어 고가 사고까지…서울시 관리 책임 ′도마′

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울시가 26일 서소문고가 철거 중 붕괴와 GTX-A 삼성역 철근 누락 등 대형 사고를 잇따라 일으켰다
  • 사고 후 서울시와 코레일 공방, GTX 보고 지연 등으로 발주·관리기관인 서울시 안전관리 부실과 책임 회피 비판이 커졌다
  • 전문가들은 발주처가 기획·설계·공사계획 단계부터 안전을 주도해야 한다며 서울시의 법적·제도적 책임 강화를 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서소문고가 참사·GTX 철근 누락 잇단 파장
발주처 서울시, 이상 징후 통제·보고 적정성 도마

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울시가 발주·관리한 대형 인프라 공사 현장에서 중대 사고와 부실시공 논란이 잇따르고 있다. GTX-A 삼성역 복합환승센터 철근 누락 사태가 가라앉기도 전에 서소문 고가차도 철거 현장에서 6명의 사상자가 발생하면서 서울시 안전관리 체계 전반에 대한 의문이 커지는 모습이다.

[AI 이미지 생성=정영희 기자]

◆ 서소문고가 붕괴 코레일과 공방…"위험 알고도 못 막아"

30일 업계에 따르면 서울시가 발주·관리한 대형 인프라 공사 현장에서 잇따른 사고가 발생하면서 안전불감 논란이 커지고 있다. 특히 각 사고마다 방어에만 급급한 모습을 보이는 서울시의 행태에 비판의 목소리가 더욱 높아지는 모습이다.

지난 26일 서울 서대문구 미근동 철거 중이던 서소문고가차도 구조물 일부가 무너지는 사고가 발생했다. 시공사 현장관리소장과 감리단장, 외부 구조기술사 등 3명이 숨지고 서울시·서대문구 관계자 등 3명이 다쳤다.

사고 당일 새벽 슬래브 절단 작업 중 2.9㎝가량의 단차가 확인돼 작업이 중단됐고, 오후 안전점검을 진행하던 과정에서 붕괴가 일어난 것으로 알려졌다. 사고가 난 고가차도는 1966년 준공된 노후 시설물로 2019년 정밀안전진단에서 D등급을 받아 철거가 진행 중이었다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 성명을 통해 "이번 참사는 노후 기반시설 철거 과정의 위험을 알고도 막지 못한 인재"라며 "철도 위에 놓인 구조물인 만큼 해체 과정에서 구조 안정성뿐 아니라 하부 철도 운행 안전, 시민 통행, 작업자 안전을 종합적으로 고려했어야 한다"고 지적했다.

이어 붕괴 위험을 의심할 수 있는 이상 징후가 확인된 상황에서 충분한 통제와 안전 확보 없이 현장 점검이 진행된 경위를 수사로 밝혀야 한다고 요구했다.

사고 이후 서울시와 한국철도공사(코레일)의 공방도 논란을 키웠다. 서울시는 사고 경위 브리핑에서 코레일과 국가철도공단이 하루 약 3시간만 작업할 수 있도록 제한하면서 새벽 시간 작업이 불가피했다는 입장을 냈다. 당초 24시간 작업을 통해 철거 속도를 높이려 했지만 철도 운행 문제로 작업 시간이 제한됐다는 취지다.

코레일은 즉각 반박했다. 서울시로부터 24시간 작업이나 월 30일 작업 등 작업시간 확대 요청을 받은 사실이 없다는 취지다.

코레일 관계자는 "서울시는 초기 계획 단계부터 심야 차단작업을 전제로 철도보호지구 행위신고서를 제출했다"며 "사고 당일 야간작업 중 단차가 발생했거나 주간에 안전진단을 시행한다는 내용도 전달받지 못했다"고 설명했다. 서울시가 사고 직후부터 작업시간 제한 문제를 전면에 내세우면서, 정작 발주·관리기관으로서 이상 징후 인지 이후 통제와 보고가 적절했는지는 뒤로 밀렸다는 지적이 나오는 대목이다.

◆ 철근 누락 5개월 뒤 보고…GTX 삼성역도 관리 부실?

앞서 벌어진 GTX-A 노선 삼성역 철근 누락 사태도 서울시 관리 책임 논란을 키웠다. 국토교통부는 지난 15일 삼성역 복합환승센터 지하 5층 승강장 기둥 일부가 설계 기준과 다르게 시공됐다고 발표했다. 설계상 기둥에는 주철근이 2열로 배치돼야 했지만 실제 시공 과정에서는 1열만 설치된 것으로 조사됐다.

문제가 확인된 기둥은 전체 80본 중 50본이었다. 누락 규모는 약 2500개, 총 178t에 달했다. 단순 시공 오차로 보기에는 누락 범위와 물량이 큰 데다, 해당 구간이 광역철도 승강장 구조물이라는 점에서 안전성 논란으로 번졌다.

작업자가 설계도면의 '투 번들' 표기를 놓치면서 시공 오류가 발생한 것으로 파악됐다. 업계에서는 도면 확인과 시공 검측, 감리 단계에서 오류를 걸러내지 못한 점도 함께 살펴야 한다는 지적이 나온다.

해당 현장 역시 서울시 도시기반시설본부가 발주처였다. 시공은 현대건설, 책임감리는 삼안이 맡았다. 공공 발주처로서 시공사와 감리단의 품질관리, 이상 징후 보고, 보강 대책 검토 과정을 적정하게 관리했는지가 쟁점으로 남았다.

철근 누락은 지난해 11월 자체 품질 점검 과정에서 처음 확인됐으나 국토부 공식 보고는 지난달 29일 이뤄진 것으로 알려졌다. 서울시가 현대건설로부터 오류 사실을 보고받고도 약 5개월이 지나서야 국토부에 공식 보고한 셈이다. 국토부는 심각한 시공 오류가 발생했음에도 상당 기간이 지난 뒤 보고된 점을 문제 삼고 있다.

보고 지연 논란은 안전관리 문제를 더 키웠다. 대형 교통시설 공사에서 구조 안전과 직결되는 오류가 확인됐다면 발주처와 감리단, 시공사 사이에서만 보완 방안을 논의할 사안이 아니라 관계기관에 즉시 공유하고 외부 검증을 받아야 한다는 이유에서다. 국토부는 합동점검 결과에 따라 필요하면 공사 중단도 검토해야 한다는 입장인 것으로 전해졌다.

정치권에서도 공공부문 안전관리 책임을 거론했다. 이재명 대통령은 서소문 고가차도 사고와 GTX 철근 누락 문제를 두고 "이 사건들은 누구보다 국민 안전에 앞장서야 할 공공부문이 관련됐다는 점에서 심각성이 크다"며 관계기관의 신속한 진상 규명과 엄정한 책임 규명을 주문했다.

◆ "시공사만 볼 일 아니다"…발주처 책임론 부상

건설안전 전문가 사이에서도 발주처의 책임론이 부상하고 있다. 발주자는 단순히 공사를 맡기는 계약 주체가 아니라 사업 전 단계에서 위험을 줄여야 할 핵심 주체라는 주장이다.

경상대 건축공학과 연구진이 공공기관(38%), 설계사(16%), 시공사(46%)를 대상으로 발주자 안전관리 책임 중요도를 5점 척도로 산출한 결과 시공단계가 평균 4.5로 가장 높았다. 실제 안전사고가 빈번한 단계에서 발주자 역할의 중요도 역시 높게 인식된 셈이다. 역할별 중요도 조사에서도 시공단계 발주자 역할은 평균 4.1로 나타났다.

'건설현장 재해를 막기 위해 어느 단계부터 안전을 고려해야 하느냐'는 질문에 대한 답변으론 '공사 계획'이 38%로 가장 많았다. 이어 '설계'(31%)와 '기획'(23%) 순이었으며 '시공'이라고 답한 비율은 8%에 그쳤다. 사고 예방을 위해선 공사가 시작된 뒤 현장 관리에만 맡길 게 아니라 기획·설계·공사계획 단계부터 발주처가 안전 요소를 반영해야 한다는 의미다.

윤석헌 경상대 교수는 "발주처는 예산과 공정, 안전계획 확인 권한을 쥐고 있는 주체"라며 "사고 이후 시공사 책임만 따질 게 아니라 발주·관리 단계에서 위험을 제대로 통제했는지도 함께 봐야 한다"고 꼬집었다.

공공에서도 건설사고 예방을 위해선 기획, 설계, 공사발주, 시공, 준공 단계에 걸쳐 위험요소를 관리해야 한다고 입을 모은다. 발주처가 공사 초기부터 설계에서 도출된 잔여 위험 요소를 참조해 시공자가 안전관리계획서를 작성하도록 정보를 제공해야 한다는 것이다.

김동희 국토안전관리원 건설안전본부장은 "발주 단계에서부터 위험요소를 시공사에 제대로 넘기고, 시공 과정에서 추가 위험요소를 반영하는 구조가 필요하다"고 말했다.

연이어 발생한 이번 사태가 법적 공방으로 번질 경우 서울시가 짊어져야 할 책임도 상당할 것이란 전망이 나온다. 건설공사 발주자가 '산업안전보건법'상 도급인에 해당되지 않더라도 사망자 발생 등 사안의 경중에 따라 '중대재해처벌법' 적용 대상에 해당할 수 있어서다.

김영규 법무법인 대륙아주 변호사는 "발주자는 현장의 유해·위험요인을 파악하고 방지하기 위해 조직·인력·예산 등 결정권한을 총괄 행사할 수 있는 지위를 지닌다"며 "공사 수급인을 선정한 이후에도 현장 점검과 안전교육을 강화하고 안전조치 이행을 관리·감독해야 한다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
사진
신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동