[사전투표율] 둘째날 오전 8시 전국 12.64%…2022년보다 1.48%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 중앙선거관리위원회가 30일 지방선거 사전투표율을 12.64%로 집계했다
- 사전투표율은 2022년 지방선거보다 높지만 최근 총선·대선보다는 낮았다
- 전남이 24.12%로 최고, 대구가 9.80%로 최저 투표율을 기록했다
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전남 24.12%로 최고, 대구 9.80% 최저
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 8시 기준 전국 투표율이 12.64%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(11.16%)보다 1.48%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 564만5207명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오전 8시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 11.16%보다 1.48%p 높지만 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(16.86%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(21.19%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 전남이 24.12%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북 20.98%, 강원 15.55%, 광주 15.37% 순이었다. 반면 대구는 9.80%로 가장 낮았고 경기 10.76%, 인천 11.15%, 부산 11.52% 등이다. 서울은 12.21%를 기록했다.
어제부터 시작된 사전투표는 오늘까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com