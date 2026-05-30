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뉴욕증시, 미·이란 합의 기대 및 기술주 강세에 상승…3대 지수 사상 최고치 마감

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  • 뉴욕증시는 29일 델 실적 호조와 미·이란 합의 기대 속에 3대 지수가 모두 사상 최고치로 마감했다.
  • S&P500은 주간 1.43% 오르며 9주 연속 상승했고, AI·반도체 등 기술주와 소프트웨어 업종이 강세를 보였다.
  • 연준 위원들은 인플레이션 우려로 금리 인상 가능성을 열어둔 가운데 시장은 12월 25bp 인상 가능성과 내달 5일 고용보고서에 주목하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

델 32.8% 폭등에 기술주 강세
S&P500, 주간 기준 2023년 12월 이후 최장 연승

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시 주요 지수가 29일(현지시간) 사상 최고치로 마감했다. 델 테크놀로지의 실적 호조가 기술주 급등을 이끌었고, 투자자들은 미·이란 합의의 세부 사항을 기다렸다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 312.80포인트(0.62%) 오른 5만981.77에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 14.12포인트(0.19%) 전진한 7577.75, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 55.15포인트(0.20%) 상승한 2만6972.62로 집계됐다. 이날 3대 지수는 모두 사상 최고치에서 거래를 마쳤다. 다만 소형주 위주의 러셀 2000 지수는 0.59% 하락했다.

주간 기준 S&P 500은 1.43% 올라 9주 연속 상승을 이어갔다. 2023년 12월 이후 가장 긴 연승 행진이다. 나스닥은 2.39%, 다우는 0.9% 각각 올랐다. 러셀 2000은 1.72% 상승했다.

5월 한 달간 S&P 500은 5.15%, 나스닥은 8.36%, 다우는 2.78% 각각 상승했다. 러셀 2000은 4.24% 올랐다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 1.59% 내린 15.49를 기록했다.

델 테크놀로지의 실적 호조는 이날 기술주 전반의 강세로 이어졌다. 델은 연간 이익과 매출 전망을 상향 조정한 후 32.8% 폭등했다. 기술 업종은 1.9% 올랐으며 반도체주의 강세가 두드러졌다.

동종업체 휴렛팩커드 엔터프라이즈와 슈퍼마이크로 컴퓨터는 각각 12.6%, 11.6% 급등했다. 마이크로소프트는 5.4% 올랐다.

소프트웨어 서비스 지수도 6% 넘게 상승하며 1월 말 이후 손실을 모두 회복했다. 연초 소프트웨어 업종은 인공지능(AI) 혼란에 대한 우려로 약세를 보였다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더 [사진=블룸버그]

웰스파고의 권오성 수석 주식 전략가는 "AI를 둘러싼 시장에 확실히 도취된 정서가 있다"며 "랠리는 실제로 실적이 견인해왔다"고 분석했다. 그러면서 투자자들에게 AI 주식을 매수해 보유하고 현재 주가보다 훨씬 높은 가격에 콜 옵션을 매도해 추가 수익을 얻으라고 조언했다.

심코프의 멜리사 브라운 투자결정연구 책임자는 지난 몇 주간 거래량이 증가했으며 이는 더 많은 사람들이 시장에 진입하고 있음을 시사한다고 지적했다.

미국과 이란의 평화 협상 기대도 이날 주식시장을 지지했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 게시물에서 백악관 상황실에서 이란 합의에 대한 최종 결정을 내리기 위한 회의를 진행할 것이라고 밝혔다.

S&P 500 커뮤니케이션 서비스 업종은 알파벳이 2.5% 하락하면서 떨어졌다. 필수소비재는 코스트코와 월마트 등 대형주가 각각 3.9%, 2.6% 내리면서 약세를 보였다.

S&P 자동차 지수는 트럼프 행정부가 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 우대 대우 자격을 위해 북미산 차량의 역내 함량을 82%로 요구하길 원한다는 보도 후 하락했다. 제너럴 모터스(GM)는 1.3% 떨어졌으며 스텔란티스의 미국 상장 주식은 2.7% 하락했다.

의류 소매업체 갭은 연간 매출 전망을 하향 조정한 후 15.4% 폭락했다. 아메리칸 이글 아웃피터스는 연간 동일 매장 매출 전망을 유지한 후 11.8% 하락했다.

한편 이날 공개 발언에 나선 연방준비제도(Fed) 위원들은 금리 인상 가능성을 열어뒀다. 제프리 슈미드 캔자스시티 연방준비은행 총재는 에너지 충격이 일시적이지 않을 수 있다고 경고했으며 미셸 보먼 연준 부의장도 인플레이션의 지속적 상승이 더 긴축적 통화정책을 요구할 수 있다고 판단했다.

머니마켓은 연준이 올해 남은 기간 금리를 동결할 것으로 예상하면서 12월 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 금리 인상 가능성을 반영하고 있다.

투자자들의 관심은 내달 5일 발표될 5월 고용보고서로 향한다. 인플레이션 지속과 금리 인상 가능성에 대한 우려가 커지는 시점에 나오는 핵심 지표다. 로이터 조사에 따르면 5월 비농업 부문 고용은 8만5000명 증가, 실업률은 4.3%로 예상된다.

슈왑 금융연구센터의 리즈 앤 손더스 수석 투자전략가는 "여전히 상승하는 인플레이션 수치와 함께 뜨거운 고용보고서가 나오면 연준 정책 전망을 계속 바꿀 것"이라며 "예상보다 약한 보고서라면 연준이 긴축적 입장으로 전환해야 할 수 있다는 우려를 진정시킬 수 있다"고 분석했다.

에드워드 존스의 안젤로 쿠르카파스 시니어 글로벌 투자전략가는 "15만 명 이상의 일자리 증가는 미국 국채 금리도 끌어올리는 '과열' 경제에 대한 우려를 부추기면 주식에 문제가 될 수 있다"고 지적했다.

다음 주 주목할 만한 기타 경제 지표로는 제조업·서비스업 활동 보고서가 있다. 3일에는 시가총액 6위 반도체 기업 브로드컴이 분기 실적을 발표한다.

mj72284@newspim.com

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강의구, 1심서 실형…법정 구속 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄 선포문 표지를 사후에 만들고 보관한 혐의로 기소된 강의구 전 대통령실 부속실장이 1심에서 징역형을 선고받았다. 강 전 실장은 증거 인멸과 도망을 우려로 법정에서 구속됐다. 서울중앙지법 형사합의30부(재판장 박옥희)는 28일 오후 허위 공문서 작성·행사, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 강 전 실장에게 징역 1년 6개월을 선고하고, "증거 인멸과 도망의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 강의구 전 대통령실 부속실장이 28일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 사후 계엄 선포문 허위 작성 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.05.28 photo@newspim.com 강 전 실장은 비상계엄 해제 후인 2024년 12월 6일 한덕수 전 국무총리, 김용현 전 국방부 장관이 사전에 부서하고 윤석열 전 대통령이 서명한 문서에 따라 비상계엄을 선포한 것처럼 허위 계엄 선포문을 작성한 혐의로 기소됐다. 해당 사후 문건은 한 전 총리, 김 전 장관, 윤 전 대통령 순으로 서명이 이뤄졌고, 강 전 실장 사무실에 보관된 것으로 조사됐다. 내란 혐의 수사가 본격화하자 한 전 총리로부터 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라는 말을 듣고 해당 문건을 파쇄한 혐의도 받는다. 재판부는 사후에 작성된 계엄 선포문이 허위 공문서에 해당하며, 강 전 실장에게 허위 공문서를 작성하려는 고의가 있었다고 판단했다. 재판부는 "계엄 선포의 절차적 적법성을 증명하고 계엄 선포문 표지가 공개되는 상황을 대비하기 위해 작성한 이상 (문서) 행사의 목적을 부정할 수 없다"고 판시했다. 이 밖에 계엄 선포문 파쇄와 관련한 공용서류 손상·대통령기록물법 위반 혐의도 유죄로 인정됐다. 다만 재판부는 "문서 보관 행위만으로는 해당 문서의 신용을 해할 위험이 발생했다고 볼 수 없다"며 허위 공문서 행사 혐의는 무죄로 판단했다. 재판부는 양형과 관련해 "피고인은 대통령을 지근거리에서 보좌하는 고위 공무원으로서 대통령의 직무수행을 올바르게 보좌해야 한다"며 "그럼에도 피고인은 이 사건 계엄 선포가 위헌·위법하다는 지적이 제기되고, 대통령 탄핵 소추안이 발의된 엄중한 상황에서 윤석열 등의 서명을 받아 허위 공문서를 작성했다"고 질타했다. 이어 "피고인은 윤석열의 사전 지시가 없었는데도 계엄 선포문의 표지 형식을 작성하고 윤석열 등의 서명을 받아 각 범행의 주요한 실행행위를 담당했다"며 "피고인의 직위와 역할을 비춰볼 때 죄책이 무겁다"고 덧붙였다. 재판부는 선고 이후 증거 인멸 및 도망 우려 등으로 강 전 실장에게 구속영장을 발부했다. 강 전 실장 측 변호인은 "사실관계를 다 인정하고 법리적으로 다퉜고 증거, 증인에 대해서도 동의했다"며 "법리적으로 다툴 여지가 있으니 불구속 상태에서 재판받게 해 달라"고 했다. 강 전 실장도 "저는 증거 인멸과 도주에 대한 의사가 전혀 없다"고 항변했으나 재판부는 "피고인이 범행을 다투고 있고 1년 6개월이라는 가볍지 않은 형이 선고됐다"며 받아들이지 않았다. hong90@newspim.com 2026-05-28 15:27
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신네르, 롤랑가로스 2회전 탈락 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 테니스계를 호령하던 얀니크 신네르(24·이탈리아·1위)가 파리의 가혹한 폭염과 갑작스러운 컨디션 난조로 커리어 그랜드슬램 도전이 물거품됐다. 신네르는 28일(현지시간) 프랑스 파리 롤랑가로스 스타디움에서 열린 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 세계 56위 후안 마누엘 세룬돌로(24·아르헨티나)에게 세트 스코어 2-3(6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6)으로 대역전패했다. 톱시드를 받은 선수가 이 대회 3라운드 이전에 탈락한 것은 2000년 안드레 애거시(미국) 이후 무려 26년 만이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전 경기 중 더위를 식히고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 초반은 신네르의 독무대였다. 강력한 스트로크를 앞세워 1, 2세트를 손쉽게 따냈다. 3세트에서도 게임 스코어 5-1까지 달아나며 완승을 눈앞에 뒀다. 그러나 파리의 30도를 웃도는 폭염 속에서 비극이 시작됐다. 심한 어지럼증과 메스꺼움을 느낀 신네르는 급격한 체력 저하와 함께 다리 경련 증세를 보였다. 코트를 떠나 메디컬 타임아웃까지 요청했으나 한 번 무너진 몸은 회복되지 않았다. 신네르가 중심을 잃자 세룬돌로는 끈질긴 수비와 집요한 톱스핀 샷으로 상대를 흔들었다. 몸이 굳어버린 신네르는 마지막 20게임 중 단 2게임만 따내는 빈공 속에 급격히 무너졌다. 이 경기 전까지 올 시즌 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드, 로마까지 'ATP 마스터스 1000' 시리즈 5개 대회를 연속 석권하며 30연승을 달리던 신네르의 무패 행진도 허무하게 마감됐다. 지난해 파리 마스터스 우승을 포함하면 마스터스 1000 시리즈 6개 대회 연속 우승이라는 대기록의 중단이다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=신네르가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 패한 뒤 경기장을 떠나고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 경기 후 신네르는 "최근 많은 경기를 치르며 회복할 시간이 부족했고 아침부터 몸이 무거웠다"며 "3세트 이후 에너지가 완전히 떨어지며 흐름을 잃었다"고 아쉬움을 삼켰다. 대어를 낚은 세룬돌로 역시 "그에게 정말 힘든 상황이었다. 솔직히 운이 따랐고 신네르가 빨리 회복하길 바란다"며 위로를 건넸다. 이번 이변으로 지난 2024년 호주오픈을 기점으로 이어져 온 신네르와 카를로스 알카라스(스페인·2위)의 '메이저 독식 체제'는 잠시 멈추게 됐다. 지난 9개의 메이저 대회를 양분했던 알카라스가 손목 부상으로 대회 전 기권한 데 이어 신네르마저 조기 탈락하며 롤랑가로스는 한 치 앞을 알 수 없는 혼전 양상으로 접어들었다. [파리 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=세룬돌로가 28일(현지시간) 2026 프랑스오픈 남자 단식 2회전에서 승리한 뒤 팬들에 인사하고 있다. 2026.5.29. psoq1337@newspim.com 번번이 이들에게 밀렸던 노박 조코비치(세르비아)의 통산 25번째 메이저 우승 대기록 도전과 메이저 대회 준우승 단골이었던 알렉산더 즈베레프(독일), 캐스퍼 루드(노르웨이) 등 강자들의 왕좌 탈환 경쟁이 본격적인 막을 올렸다. 특히 조코비치가 이번에 정상에 오르면 남녀 테니스를 통틀어 '역대 메이저 단식 최다 우승'이라는 전인미답의 이정표를 세우게 된다. psoq1337@newspim.com 2026-05-29 08:03

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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