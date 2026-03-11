[거인의어깨 입시컨설팅] 학생부(생기부) 관리 핵심 컨설팅

김형일 거인의어깨 대표

본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2026학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

최근 대입 제도에서 독서, 수상, 자율동아리 등이 대입 반영에서 제외되면서 생활기록부의 영향력은 오직 '세부능력 및 특기사항(세특)'으로 집약되었습니다.

이제 '글자 수'를 채우는 시대는 끝났습니다. 2027학년도 입시에서 승리하는 생기부는 학생의 '지적 호기심이 발현되어 심화탐구로 이어지는 일련의 과정'이 한 편의 드라마처럼 연결되어 있어야 합니다.

입학사정관은 단편적인 지식의 나열보다, 학생이 마주한 문제 해결 과정에서의 고뇌와 학문적 성숙도를 보고 싶어 합니다.

◆ 입학사정관을 감동시키는 '자기주도 심화 탐구 6단계 가이드라인'

대학은 결과물 그 자체보다 학생의 사고가 확장되는 '궤적'을 평가합니다. 다음 단계를 세특 기록의 바이블로 삼으십시오.

1. 지적 호기심의 동기

교과 수업 중 배운 개념에서 의구심을 갖는 단계입니다.

"화학 시간에 배운 완충 용액의 원리가 실제 동물의 혈액 속에서는 어떻게 유지될까?"와 같은 질문이 시작점입니다. 단순히 호기심에 그치지 않고 이를 구체적인 탐구 과제로 설정하는 논리적 타당성을 보여주어야 합니다.

2. 선행 연구의 비판적 검토

단순 포털 검색이 아닌 학술적인 접근입니다.

국내외 학술 사이트에서 관련 논문의 초록을 분석하며, 기존 지식의 한계나 자신이 탐구할 방향을 설정합니다. 영문 초록을 인용하거나 해외 논문의 최신 트렌드를 언급한다면 학생의 우수한 어학 역량과 글로벌 학술 소양까지 동시에 증명됩니다.

3. 가설 설정 및 변인 통제

과학적 방법론을 철저히 적용합니다.

실험을 설계할 때 독립 변인, 종속 변인, 그리고 실험 결과에 영향을 미칠 수 있는 통제 변인을 어떻게 설정했는지 그 논리적 과정을 보고서에 담으십시오. 수학적 모델링이나 통계적 기법이 포함된다면 금상첨화입니다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024학년도 대학수학능력시험 100일을 앞두고 8일 대치동 학원가도 분주해 지고 있다. 2023.08.08 leemario@newspim.com

4. 실행과 시행착오

학교 현장에서 실험은 장비나 환경의 한계로 인해 실패하기 마련입니다.

대학은 완벽한 성공보다 '실패 원인을 분석하는 집요함'을 더 높게 평가합니다. 오차의 원인을 통계적으로 분석하거나 장비의 한계를 논리적으로 설명하고, 이를 보완하기 위한 2차 실험을 설계하는 모습은 입학사정관에게 가장 큰 울림을 줍니다.

5. 학문적 융합

전공과 무관해 보이는 과목을 연결합니다.

기하 시간에 배운 벡터 개념을 생물학적 단백질 구조 해석이나 약물의 혈류 내 이동 경로 해석에 활용하거나, 사회 시간에 배운 분배 정의와 윤리적 관점을 의료 자원의 배분 문제와 연결하는 식입니다. 이는 복합적인 문제를 다루는 현대 학문의 특성을 이해하고 있음을 보여줍니다.

6. 지식의 사회적 환류

탐구 결과를 혼자 간직하지 마십시오.

학급 급우들과 공유하거나, 창의적인 시각 자료(인포그래픽, 카드뉴스)를 제작하여 배움을 나누는 공동체 역량을 보여주며 마무리합니다. 자신의 지식이 사회에 어떻게 기여할 수 있는지 고민하는 태도가 핵심입니다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 수능 응시원서 접수가 일제히 시작됐다. 출신고등학교를 통해 직접 접수가 가능한 재학생 및 재수생을 제외하고 검정고시 등 접수가 여의치 않은 수험생과 대리인이 21일 오전 서울 양천구 강서양천교육지원청 접수센터에서 응시원서를 접수하고 있다. 9월 5일 17시에 접수가 마감된다. 2025.08.21 photo@newspim.com

◆ 창체활동(자율·동아리·진로)의 기재 차별화 전략

1. 동아리 활동

단순한 실험의 나열은 지양하십시오.

동아리 장으로서 활동을 기획한 의도, 부원들 간의 학술적 견해 차이에서 발생한 갈등 상황을 논리적 근거와 학술적 토론으로 중재한 사례 등 '협업 능력'과 '지적 리더십'을 강조해야 합니다. 활동의 결과물보다는 그 과정에서 본인이 담당한 역할과 기여도를 중심으로 서술하십시오.

2. 진로 활동

진로의 구체성과 일관성을 확보하십시오.

1학년 때 단순히 '수의사'였다면 3학년 때는 '대동물 수의사로서의 공중 보건 기여 및 가축 전염병 예방 전문가'나 'AI 기반 수의 영상 진단 알고리즘 개발자' 등 구체적인 타겟을 정하십시오. 그 과정에서 읽은 전문 서적(대학교 전공 서적 포함)이나 심화 강연의 핵심 내용을 비판적으로 수용하여 자신의 가치관에 녹여낸 기록이 필요합니다.