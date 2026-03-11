뉴욕증시 개장 전 특징주...오라클·나이키·업스타트홀딩스↑ VS 에어로바이런먼트·카드레홀딩스↓

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 선물 시장에서는 기업 실적 발표와 투자 의견 변화 소식에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

실적이 시장 기대를 웃돌거나 긍정적인 전망이 제시된 기업들은 상승한 반면, 매출이 예상치를 밑돈 기업들은 하락세를 보였다.

오라클 로고 조형물 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 오라클(ORCL)

클라우드 인프라 기업 오라클은 회계연도 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌고 2027년 매출 전망을 상향 조정하면서 주가가 9% 이상 상승했다. 회사는 2027년 매출 전망을 기존보다 10억달러 늘린 900억달러로 제시했는데, 이는 LSEG가 집계한 시장 예상치인 866억달러를 웃도는 수준이다.

◆ 나이키(NKE)

스포츠웨어 업체 나이키는 바클레이스가 투자 의견을 '중립(equal-weight)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향 조정하면서 주가가 약 2% 상승했다. 바클레이스는 최근 운영 개선과 재무 구조 변화, 경영진의 비용 관리 노력이 나타나고 있다며 목표주가를 64달러에서 73달러로 상향했다.

◆ 업스타트 홀딩스(UPST)

인공지능 기반 대출 플랫폼 업체 업스타트 홀딩스는 국가 단위 예금 보험 금융기관 '업스타트 은행(Upstart Bank)' 설립을 위해 연방 규제 당국에 신청할 계획이라고 밝히면서 주가가 약 3% 상승했다.

▷ 하락 종목

◆ 에어로바이런먼트(AVAV)

드론 제조업체 에어로바이런먼트는 3분기 매출이 시장 기대를 크게 밑돌면서 주가가 약 10% 하락했다. 회사는 주당순이익(EPS) 64센트, 매출 4억800만달러를 기록했는데 이는 시장 예상치인 EPS 69센트, 매출 4억7600만달러에 못 미쳤다.

◆ 카드레 홀딩스(CDRE)

안전 장비 제조업체 카드레 홀딩스는 4분기 실적이 시장 예상에 못 미치면서 주가가 약 9% 하락했다. 회사의 주당순이익은 27센트로 팩트셋이 집계한 예상치 40센트를 크게 밑돌았고, 매출도 1억6720만달러로 전망치 1억8290만달러에 미치지 못했다.

