NH투자증권, IMA 사업자 지정 '3호' 눈앞

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 금융위원회 증권선물위원회를 통과하면서 종합투자계좌(IMA) 사업자 지정이 마무리 단계에 들어섰다.
11일 금융당국에 따르면 금융위원회 증권선물위원회는 이날 정례회의에서 NH투자증권의 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자 지정 안건을 의결했다.
해당 안건은 오는 18일 금융위원회 정례회의에 상정될 예정이다. 금융위에서 최종 의결될 경우 NH투자증권은 IMA 사업을 영위할 수 있는 종합금융투자사업자로 지정된다.
NH투자증권은 지난해 9월 금융당국에 IMA 사업 심사를 신청했으며 이번 증선위 의결로 약 6개월 만에 최종 지정 절차를 앞두게 됐다.
IMA는 증권사가 고객 예탁 자금을 기업금융 자산 등에 운용해 수익을 지급하는 투자상품으로 원금 지급 구조를 갖춘 것이 특징이다.
자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자는 IMA를 포함해 발행어음과 합산 기준 자기자본의 최대 300% 범위에서 자금 조달이 가능하다.
앞서 금융당국은 지난해 11월 미래에셋증권과 한국투자증권을 IMA 사업자로 지정한 바 있다. NH투자증권이 금융위 최종 의결을 통과하면 국내 세 번째 IMA 사업자가 된다.
