[종합] 한국, 비축유 2246만 배럴 방출 결정…IEA '4억 배럴 방출' 동참

IEA, 총 4억 배럴 공동방출 결정 '역대 최대'

전체 방출물량 5.6% 규모…소비량에 비례

러시아-우크라이나 전쟁 이후 4년 만에 방출

하루 소비량 280만 배럴…8일분 규모 불과

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국 정부가 비축유 2246만 배럴을 방출하기로 결정했다.

국제에너지기구(IEA)가 주도하는 '4억 배럴 방출' 결정에 동참하는 차원이다.



산업통상부는 IEA의 '비축유 4억 배럴 공동방출'에 공조해 2246만 배럴(5.6%)을 방출하기로 결정했다고 11일 밝혔다.

국제에너지기구(IEA)는 이날 밤 11시(파리 시각 오후 3시) 전날 긴급 이사회에서 제안된 총 4억 배럴 규모의 비축유를 방출하는 공동 행동(Collective Action)을 결의했다. 우리나라는 총 2246만 배럴(5.6%)을 할당받아 방출할 예정이다.

우리나라 하루 석유 소비량(내수+수출)이 약 280만 배럴인 것을 감안하면, 2246만 배럴은 약 8일분에 불과하다. 내수 소비량만 반영하는 IEA 비축 기준으로는 약 25일분이다.

IEA는 석유 공급위기에 공동 대응하고자 1974년 설립된 에너지협력기구다. 회원국은 우리나라를 비롯해 미국과 일본, 영국, 독일, 프랑스, 호주, 캐나다 등 32개국이다.

IEA는 최근 중동 상황으로 인해 날로 심화되고 있는 전 세계 에너지 수급 위기를 완화시키기 위해 역대 최대 규모 비축유 공동 방출을 결의했다.

국가별 방출 물량은 회원국 전체 석유 소비량에서 개별 국가가 차지하는 소비량에 비례해 산정했으며, 우리나라의 방출 물량은 전체 4억 배럴의 5.6%에 해당하는 2246만 배럴이다. 1990년 걸프전 당시 494만 배럴을 방출한 이래 역대 최대 규모다.

이번 IEA의 비축유 공동방출은 지난 2022년 러·우 전쟁 당시 공동 방출한 이후 약 4년 만에 시행하는 조치이며, 2022년 러-우 전쟁 당시 IEA 주도 두 차례에 걸친 방출량 총 1165만 배럴보다도 많은 양이다.

한편, 정부는 우리나라 여건에 맞춰 국익 관점에서 방출 시기, 물량 등 구체적인 사항에 대해 IEA 사무국과 협의해 나갈 예정이다.

산업부 관계자는 "이번 IEA와의 긴밀한 협력이 국제 석유 시장 안정화에 크게 기여할 것으로 평가된다"면서 "앞으로도 중동 사태에 따른 고유가 상황에 주요국과 긴밀히 공조해 대응함으로써 국민경제 부담과 민생물가에 미치는 영향을 최소화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

