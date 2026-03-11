뉴욕증시 프리뷰, 중동 전쟁·유가 변수 속 美 증시 선물 보합권…CPI 예상 부합

호르무즈 해협 긴장 지속 속 유가 변동성 확대

2월 CPI 예상 부합…유가 변수는 여전

오라클 급등·반도체 상승…AI 투자 기대 부각

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 긴장이 계속 고조되는 가운데 투자자들이 국제 유가 전망과 주요 인플레이션 지표 발표를 주시하면서 11일(현지 시각) 미국 주가지수 선물은 변동성이 큰 흐름 속에서도 대체로 보합권에서 움직였다.

미 동부시간 기준 오전 9시10분 현재 다우존스 산업평균지수 선물(E-mini)은 117.00포인트(0.25%) 하락했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 8.50포인트(0.13%) 내렸다. 나스닥100 선물도 7.00포인트(0.03%) 밀렸다. 월가의 '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.28포인트 하락한 25.30를 기록했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.04.17 mj72284@newspim.com

에너지 가격은 크게 흔들렸다. 중동 공습이 확대되면서 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 차질을 빚을 가능성이 커졌지만, 주요 국가들이 원유 비축분 방출을 검토하고 있다는 소식이 전해지며 시장은 이를 저울질하는 모습이다.

한편 이날 독일은 국제에너지기구(IEA)가 역사상 최대 규모인 4억 배럴 비축유 방출을 권고한 데 따라 자국 비축유 일부를 방출할 계획이라고 밝혔다. 독일은 약 264만 톤(약 1950만 배럴) 규모의 원유를 공급할 예정이며, 미국과 일본이 가장 큰 비중을 담당할 것으로 전해졌다.

라이헤 장관은 "현재 호르무즈 해협이 사실상 통과하기 어려운 상태여서 원유 공급 상황이 긴장돼 있다"고 말했다. 다만 독일은 법적으로 90일치 수요를 충당할 수 있는 전략 비축유를 보유하고 있어 공급 부족 우려는 없다고 강조했다. 이번 조치는 미국·이스라엘의 이란 공격 이후 국제 유가가 급등한 상황에 대응하기 위한 것으로 풀이된다.

골드만삭스는 IEA의 조치로 하루 1540만 배럴로 추정되는 원유 수출 차질 가운데 약 12일치 물량을 상쇄할 수 있으며, 일부 물량이 OECD(경제협력개발기구) 상업용 저장시설에 남는다는 가정 아래 유가를 약 7달러 낮추는 효과가 있을 수 있다고 분석했다.

이날 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 4% 상승해 배럴당 87달러 수준을 기록했고 브렌트유도 약 4% 올라 배럴당 91달러에 거래됐다. 다만 주 초 배럴당 120달러에 근접했던 유가는 최근 90달러 아래로 내려오며 높은 변동성을 이어가고 있다.

◆ 호르무즈 해협 긴장 고조…선박 공격 잇따라

유가 변동의 핵심 변수는 중동 전쟁 상황이다. 밤사이 보도에 따르면 이란이 석유 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려 하자 미군이 해협 인근에서 이란 선박 여러 척을 격침했으며, 여기에는 기뢰 부설선 16척이 포함됐다.

또 영국 해상무역기구(UKMTO)는 이날 이란 해안 인근에서 선박 세 척이 발사체 공격을 받았다고 밝혔다. 한 선박은 오만 북쪽 약 11해리 떨어진 호르무즈 해협에서 공격을 받아 선내 화재가 발생했고 승무원들이 대피했다. 또 다른 두 척은 두바이 북서쪽 약 50해리 해상과 아랍에미리트(UAE) 해안 인근에서 피해를 입은 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 초 전쟁이 "매우 곧(very soon)" 끝날 수 있다고 언급하며 시장에 일부 안도감을 줬다. 바클레이스의 유럽 주식 전략 책임자 에마뉘엘 코는 "유가 변동성이 급등한 이후 트럼프 대통령이 전쟁의 조기 종료 가능성을 시사하면서 시장에서는 긴장 완화 기대가 커졌다"고 분석했다.

호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 2월 CPI 예상 부합…유가 변수는 여전

한편 이날 개장 전 발표된 미국의 2월 소비자 물가는 시장 예상과 같은 수준으로 상승했다. 미 노동부에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.4% 상승했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 올라 연방준비제도(Fed)의 목표치인 2%를 여전히 웃도는 수준을 유지했다.

다만 이번 물가 지표는 최근 이란 전쟁으로 국제 유가가 급등하기 이전 시점의 데이터라는 점에서 향후 인플레이션 전망에는 불확실성이 남아 있다. 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 미국 휘발유 가격은 약 18% 급등했으며, 시장에서는 유가 상승이 이어질 경우 3월 이후 물가 지표에서 에너지 가격 상승 영향이 반영될 가능성이 크다고 보고 있다.

캐피탈닷컴의 선임 금융시장 애널리스트 카일 로다는 "시장의 가장 큰 우려는 에너지 공급 충격이 인플레이션을 높이고 성장률을 약화시키며 금리를 더 높은 수준에 묶어두고 기업 수익성을 떨어뜨릴 수 있다는 점"이라고 말했다.

◆ 오라클 급등…AI 투자 기대 부각

개별 종목 가운데서는 ▲오라클(ORCL)이 강세를 보였다. 오라클은 회계연도 3분기 매출과 이익이 시장 예상치를 웃돌았고 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대에 힘입어 2027년 매출 전망을 상향 조정하면서 프리마켓 거래에서 주가가 약 9~10% 상승했다.

▲엔비디아(NVDA) ▲브로드컴(AVGO) ▲어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 등 주요 반도체 종목들도 소폭 상승했다. 반면 에너지 가격에 민감한 여행 관련 주식은 혼조세를 보였다. ▲아메리칸항공(AAL)은 0.9% 상승한 반면 크루즈 업체 ▲카니발(CCL)은 소폭 내렸다.

한편 JP모건체이스(JPM)가 사모신용(private credit) 시장의 일부 대출 자산 가치를 낮춰 평가하고 대출 기준을 강화했다는 보도가 나오면서 관련 종목인 ▲아레스 매니지먼트(ARES)와 ▲아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)는 소폭 하락했다.

스포츠웨어 업체 ▲나이키(NKE)는 바클레이스가 투자 의견을 '중립(equal-weight)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향 조정하면서 2.1% 상승했다.

koinwon@newspim.com