2026.03.12 (목)
글로벌·중국 미국·북미

뉴욕증시 프리뷰, 중동 전쟁·유가 변수 속 美 증시 선물 보합권…CPI 예상 부합

호르무즈 해협 긴장 지속 속 유가 변동성 확대
2월 CPI 예상 부합…유가 변수는 여전
오라클 급등·반도체 상승…AI 투자 기대 부각

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 긴장이 계속 고조되는 가운데 투자자들이 국제 유가 전망과 주요 인플레이션 지표 발표를 주시하면서 11일(현지 시각) 미국 주가지수 선물은 변동성이 큰 흐름 속에서도 대체로 보합권에서 움직였다.

미 동부시간 기준 오전 9시10분 현재 다우존스 산업평균지수 선물(E-mini)은 117.00포인트(0.25%) 하락했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 8.50포인트(0.13%) 내렸다. 나스닥100 선물도 7.00포인트(0.03%) 밀렸다. 월가의 '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.28포인트 하락한 25.30를 기록했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2025.04.17 mj72284@newspim.com

에너지 가격은 크게 흔들렸다. 중동 공습이 확대되면서 전략적 요충지인 호르무즈 해협을 통한 해상 운송이 차질을 빚을 가능성이 커졌지만, 주요 국가들이 원유 비축분 방출을 검토하고 있다는 소식이 전해지며 시장은 이를 저울질하는 모습이다.

한편 이날 독일은 국제에너지기구(IEA)가 역사상 최대 규모인 4억 배럴 비축유 방출을 권고한 데 따라 자국 비축유 일부를 방출할 계획이라고 밝혔다. 독일은 약 264만 톤(약 1950만 배럴) 규모의 원유를 공급할 예정이며, 미국과 일본이 가장 큰 비중을 담당할 것으로 전해졌다.

라이헤 장관은 "현재 호르무즈 해협이 사실상 통과하기 어려운 상태여서 원유 공급 상황이 긴장돼 있다"고 말했다. 다만 독일은 법적으로 90일치 수요를 충당할 수 있는 전략 비축유를 보유하고 있어 공급 부족 우려는 없다고 강조했다. 이번 조치는 미국·이스라엘의 이란 공격 이후 국제 유가가 급등한 상황에 대응하기 위한 것으로 풀이된다.

골드만삭스는 IEA의 조치로 하루 1540만 배럴로 추정되는 원유 수출 차질 가운데 약 12일치 물량을 상쇄할 수 있으며, 일부 물량이 OECD(경제협력개발기구) 상업용 저장시설에 남는다는 가정 아래 유가를 약 7달러 낮추는 효과가 있을 수 있다고 분석했다.

이날 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 약 4% 상승해 배럴당 87달러 수준을 기록했고 브렌트유도 약 4% 올라 배럴당 91달러에 거래됐다. 다만 주 초 배럴당 120달러에 근접했던 유가는 최근 90달러 아래로 내려오며 높은 변동성을 이어가고 있다.

호르무즈 해협 긴장 고조…선박 공격 잇따라

유가 변동의 핵심 변수는 중동 전쟁 상황이다. 밤사이 보도에 따르면 이란이 석유 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려 하자 미군이 해협 인근에서 이란 선박 여러 척을 격침했으며, 여기에는 기뢰 부설선 16척이 포함됐다.

또 영국 해상무역기구(UKMTO)는 이날 이란 해안 인근에서 선박 세 척이 발사체 공격을 받았다고 밝혔다. 한 선박은 오만 북쪽 약 11해리 떨어진 호르무즈 해협에서 공격을 받아 선내 화재가 발생했고 승무원들이 대피했다. 또 다른 두 척은 두바이 북서쪽 약 50해리 해상과 아랍에미리트(UAE) 해안 인근에서 피해를 입은 것으로 전해졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주 초 전쟁이 "매우 곧(very soon)" 끝날 수 있다고 언급하며 시장에 일부 안도감을 줬다. 바클레이스의 유럽 주식 전략 책임자 에마뉘엘 코는 "유가 변동성이 급등한 이후 트럼프 대통령이 전쟁의 조기 종료 가능성을 시사하면서 시장에서는 긴장 완화 기대가 커졌다"고 분석했다.

호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

2월 CPI 예상 부합…유가 변수는 여전

한편 이날 개장 전 발표된 미국의 2월 소비자 물가는 시장 예상과 같은 수준으로 상승했다. 미 노동부에 따르면 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.4% 상승했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 올라 연방준비제도(Fed)의 목표치인 2%를 여전히 웃도는 수준을 유지했다.

다만 이번 물가 지표는 최근 이란 전쟁으로 국제 유가가 급등하기 이전 시점의 데이터라는 점에서 향후 인플레이션 전망에는 불확실성이 남아 있다. 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 미국 휘발유 가격은 약 18% 급등했으며, 시장에서는 유가 상승이 이어질 경우 3월 이후 물가 지표에서 에너지 가격 상승 영향이 반영될 가능성이 크다고 보고 있다.

캐피탈닷컴의 선임 금융시장 애널리스트 카일 로다는 "시장의 가장 큰 우려는 에너지 공급 충격이 인플레이션을 높이고 성장률을 약화시키며 금리를 더 높은 수준에 묶어두고 기업 수익성을 떨어뜨릴 수 있다는 점"이라고 말했다.

오라클 급등…AI 투자 기대 부각

개별 종목 가운데서는 ▲오라클(ORCL)이 강세를 보였다. 오라클은 회계연도 3분기 매출과 이익이 시장 예상치를 웃돌았고 인공지능(AI) 데이터센터 수요 확대에 힘입어 2027년 매출 전망을 상향 조정하면서 프리마켓 거래에서 주가가 약 9~10% 상승했다.

▲엔비디아(NVDA) ▲브로드컴(AVGO) ▲어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 등 주요 반도체 종목들도 소폭 상승했다. 반면 에너지 가격에 민감한 여행 관련 주식은 혼조세를 보였다. ▲아메리칸항공(AAL)은 0.9% 상승한 반면 크루즈 업체 ▲카니발(CCL)은 소폭 내렸다.

한편 JP모건체이스(JPM)가 사모신용(private credit) 시장의 일부 대출 자산 가치를 낮춰 평가하고 대출 기준을 강화했다는 보도가 나오면서 관련 종목인 ▲아레스 매니지먼트(ARES)와 ▲아폴로 글로벌 매니지먼트(APO)는 소폭 하락했다.

스포츠웨어 업체 ▲나이키(NKE)는 바클레이스가 투자 의견을 '중립(equal-weight)'에서 '비중확대(overweight)'로 상향 조정하면서 2.1% 상승했다.

koinwon@newspim.com

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

