진영승 합참의장-브런슨 연합사령관, CP-탱고 전격 합동 점검

한미 연합연습 '프리덤 실드' 상황 직접 점검

CP-탱고 "연합방위의 심장"…장병 노고 격려

전작권 전환 대비 연합지휘·전력 운용 능력 강화

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 진영승 합동참모의장은 11일 제이비어 브런슨 한미연합사령관과 함께 경기도 일대 연합사 전시지휘소(CP-TANGO)를 찾았다. 두 지휘관은 이곳에서 2026년 상반기 한미 연합연습 '프리덤 실드(Freedom Shield·FS)' 진행 상황을 점검했다.

진영승 합참의장과 브런슨 연합사령관이 11일 연합사 전시지휘소(CP-TANGO)에서 2026년 FS 연습 상황을 보고 받고 있다. [사진=합참 제공] 2026.03.11 gomsi@newspim.com

이어 임무 수행에 매진하고 있는 한미 장병들을 직접 만나 격려했다. 진 의장은 CP-탱고를 "연합방위의 심장"이라고 강조하며, 연합연습 기간 내내 묵묵히 현장을 지키고 있는 장병들의 노고를 높이 평가했다.

이번 합참의장·연합사령관의 전시지휘소 공동 현장점검은 FS 연습 기간에 맞춰 상호운용성에 기반한 연합지휘체계를 실제 운용 상황에서 점검하고, 한미 연합방위태세와 연합 전력 운용 능력을 한층 강화하기 위해 마련됐다. 진 의장과 브런슨 사령관은 CP-탱고에서 연습 상황을 보고받고, 유사시 즉각 대응 태세(Fight Tonight) 구현을 위한 연합 지휘·통제 체계, 전구급 작전 운용 절차 등을 중점 확인한 것으로 전해졌다.

11일 한미연합사 전시지휘소를 방문한 진영승 합참의장이 작전지도를 하고 있다. [사진=합참 제공] 2026.03.11 gomsi@newspim.com

진 의장은 보고를 받는 자리에서 "전시작전통제권 전환을 준비하는 과정에서 실시하고 있는 이번 연합연습은 확고한 한미동맹의 힘을 현시하고, 미래 연합방위태세를 강화·검증할 수 있는 절호의 기회"라고 평가했다. 그는 "한미 장병이 직접 어깨를 맞대고 작전하는 이곳이야말로 진정한 한미동맹의 상징이자 적을 압도하는 힘의 원천"이라며, 연합연습을 통한 한미 장병 간 상호협력과 신뢰 구축을 통해 "진정한 원팀(One-Team)이 돼 달라"고 당부했다.

11일 연합사 전시지휘소를 방문한 진영승 합참의장과 브런슨 연합사령관이 작전상황실로 이동하고 있다. [사진=합참 제공] 2026.03.11 gomsi@newspim.com

진 의장과 브런슨 사령관은 급변하는 안보 환경 속에서 어느 때보다 '파이트 투나잇(Fight Tonight)' 태세에 기반한 확고한 연합방위태세의 중요성에 공감했다. 양 측은 한반도 평화와 안정을 위한 공동의 가치와 목표를 공유하면서, 연합방위체계 발전을 위한 협의를 지속 강화해 나가야 한다는 데 의견을 같이했다.

