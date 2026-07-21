LG유플러스-에릭슨, 네트워크 기반 음성 AI 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 에릭슨이 14일 네트워크 기반 음성 AI 솔루션 개발 협력을 추진했다
- 양사는 익시오 서비스 경험과 에릭슨 기술로 단말 종속 없는 음성 AI와 AI 네이티브 네트워크를 개발한다
- 고객 불필요 통화 대행·네트워크 자동 최적화 등 서비스 상용화와 글로벌 사업 확대를 목표로 한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 글로벌 통신장비 기업 에릭슨과 네트워크 기반 음성 AI 솔루션 개발을 위한 협력을 추진한다.
양사는 LG유플러스의 AI 통화 에이전트 '익시오(ixi-O)' 상용 서비스 경험과 에릭슨의 글로벌 네트워크 기술을 결합해 기술 개발 및 시스템 통합을 진행한다. 특정 단말이나 운영체제에 종속되지 않는 음성 AI를 통신 네트워크의 핵심 요소로 구현하는 것이 목표다.
협력 범위는 네트워크 기반 음성 AI 구현을 위한 기술 개발, 글로벌 사업 공동 추진, AI 네이티브 네트워크 구조 설계 및 구현, 다양한 글로벌 클라우드 환경 적용을 위한 사전 검증 등이다. 양사는 연내 기술 검증을 완료할 계획이다.
LG유플러스는 통신망의 고품질 음성 기반 위에서 고객이 필요한 AI 기능을 자연스럽게 연결·제공하는 환경을 구축한다. 향후 고객은 AI가 불필요한 전화를 대신 처리하고 중요한 통화만 연결받는 서비스를 이용할 수 있다.
양사는 고객 대상 음성 AI 서비스와 함께 AI 네이티브 네트워크 분야에서도 협력을 확대한다. AI를 활용해 네트워크가 운영 상황을 스스로 인지하고 성능과 에너지 사용을 최적화하며 장애 대응과 서비스 품질 관리를 자동화하는 방향이다.
홍범식 LG유플러스 사장은 지난 14일 스웨덴 스톡홀름의 에릭슨 본사를 방문해 이번 협력을 논의했다. 양사는 기술 검토에서 글로벌 상용화로 이어지는 중장기 협력 체계를 구축할 예정이다.
홍범식 LG유플러스 사장은 "LG유플러스가 익시오를 통해 축적한 보이스 AI 서비스 경험과 에릭슨의 글로벌 네트워크 기술 역량을 결합해 보다 지능적이고 편리한 통신 경험을 제공할 수 있는 네트워크 기반 보이스 AI를 글로벌 시장에 선보이겠다"며 "이번 협력을 통해 보이스 AI의 글로벌 사업을 구체화하고 AI 네이티브 네트워크 기술이 LG유플러스의 중장기 성장과 고객 경험 혁신에 기여하도록 하겠다"고 말했다.
퍼 나빈거(Per Narvinger) 에릭슨 차기 사장은 "AI 네이티브 네트워크는 향후 통신 사업의 새로운 성장 동력을 창출하는 핵심 기술 기반이 될 것"이라며 "LG유플러스와의 협력을 통해 네트워크 기반 보이스 AI 솔루션과 AI 네이티브 네트워크를 바탕으로 고객 경험을 향상시키고 운영 효율성을 높이는 것은 물론 새로운 비즈니스 기회를 함께 모색하고 새로운 성장 동력을 공동으로 확보하겠다"고 했다.
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