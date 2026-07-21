아미코젠, 인간 히알루로니다제 국내 특허 2건 취득

AI 핵심 요약beta
- 아미코젠은 21일 인간 히알루로니다제 관련 국내 특허 2건이 특허 결정을 받았다고 밝혔다
- 회사는 신규 인간 히알루로니다제 변이체 기술을 원출원·분할출원으로 권리화해 피하주사 약물전달 핵심 IP와 특허 포트폴리오를 강화했다
- 아미코젠은 효능·안정성 추가 검증과 생산기술 개발을 진행하며 글로벌 제약사와 공동개발·기술이전 협력을 추진할 계획이라고 밝혔다
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총 50개 청구항 확보…특허 포트폴리오 강화
PH20과 다른 인간 유래 효소 기반 기술
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아미코젠은 차세대 인간 히알루로니다제 기술과 관련한 국내 특허출원 2건이 특허 결정을 받았다고 21일 밝혔다. 회사는 이번 특허 확보를 통해 피하주사(SC) 제형 약물전달 시장 진출을 위한 핵심 지식재산권(IP) 기반을 강화하게 됐다고 설명했다.
이번 특허는 '인간 히알루로니다제의 변이체 및 이의 용도'에 관한 기술로, 출원번호는 각각 10-2025-0124247과 10-2026-0040959다. 두 출원은 지난 14일 특허 결정을 받았으며, 회사는 후속 설정등록 절차를 진행 중이다. 등록번호는 관련 행정 절차가 완료되는 대로 부여될 예정이다.
이번 성과는 지난해 4월 최초 출원한 신규 인간 히알루로니다제 기술을 기반으로 원출원과 분할출원을 함께 권리화한 결과다. 두 특허 모두 각각 25개 청구항으로 구성돼 총 50개 청구항에 대한 권리를 확보했으며, 신규 인간 히알루로니다제 변이체와 활용 기술에 대한 보호 범위를 확대했다.
아미코젠은 하나의 연구 성과를 단일 특허로 보호하는 데 그치지 않고 원출원과 분할출원을 통해 핵심 권리를 세분화함으로써 향후 글로벌 공동개발과 기술이전 협상에 활용할 수 있는 특허 포트폴리오를 구축했다고 설명했다.
회사가 개발 중인 신규 인간 히알루로니다제는 현재 상용화된 피하주사 제형 기술의 주류인 PH20과 다른 인간 유래 효소를 기반으로 한다. 기존 플랫폼과 출발 효소와 구조적 특성이 달라 독자적인 기술 개발과 사업화가 가능하다는 것이 회사 측 설명이다.
히알루로니다제는 피하 조직의 히알루론산을 일시적으로 분해해 바이오의약품의 조직 내 확산과 흡수를 촉진하는 효소다. 항체의약품 등을 정맥주사(IV)에서 피하주사(SC) 제형으로 전환하는 데 활용되며, 투약 시간을 줄이고 환자 편의성을 높일 수 있는 기술로 평가받고 있다.
아미코젠은 20여 년간 축적한 효소 개량 기술을 바탕으로 신규 인간 유래 히알루로니다제를 생리학적 중성 pH 환경에서도 높은 효소 활성과 열안정성을 확보하도록 개발해왔다. 회사는 외부 시험기관에서 진행한 비임상 평가를 통해 조직 확산·분산 효능도 확인했다고 밝혔다.
회사는 이번 특허 결정을 계기로 후보물질의 효능과 안정성을 추가 검증하는 한편 리딩 후보물질 선정과 생산기술 개발을 병행할 계획이다. 축적된 비임상 데이터와 특허 포트폴리오를 기반으로 글로벌 제약·바이오 기업과 공동개발, 기술이전(라이선스 아웃), 전략적 협력도 추진한다는 방침이다.
박철 아미코젠 대표는 "이번 특허 결정은 신규 인간 히알루로니다제 기술의 글로벌 사업화를 위한 권리 기반을 마련한 성과"라며 "차별화된 효소 플랫폼과 비임상 데이터를 바탕으로 후보물질 경쟁력을 높이고 글로벌 기업과의 공동개발 및 기술이전 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com