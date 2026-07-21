검경, '장윤기 사건' 국수본 동시 압수수색…수사 지휘 외압 의혹

AI 핵심 요약beta
- 경찰·검찰이 21일 광주 여고생 살해 장윤기 사건 지휘라인인 국수본을 동시에 압수수색했다.
- 특수단은 사건 전반 보고·지휘 내용과 성범죄·살인 사건 분리 수사 지시 여부를 확인 중이다.
- 검찰도 국수본 강력범죄수사과장실을 압수수색 중이며 A경정 영장심사는 21일 광주지법에서 열린다.
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 광주에서 여고생을 살해한 '장윤기 사건' 초동수사 부실과 유착 의혹을 수사하는 경찰과 검찰이 동시에 지휘 라인인 경찰청 국가수사본부(국수본)를 압수수색 중이다.
경찰청 국수본 '장윤기 사건 진상규명 특별수사단(특수단)'은 21일 오전 7시30분부터 국수본 강력범죄수사과 등에서 압수수색 영장을 집행 중이다.
특수단은 장윤기 사건 수사 전반에 걸친 보고 및 지휘 내용을 확인하는 것이라고 설명했다.
앞서 당시 사건을 수사했던 광주 광산경찰서 A경정은 "수사 초기 국가수사본부가 장윤기의 과거 성범죄 사건과 여고생 살인 사건을 분리해 수사하도록 지시했다"라고 주장한 것으로 알려졌다. A경정 측은 두 사건을 병합해 수사하겠다고 국수본에 거듭 건의했지만 받아들여지지 않았다는 입장이다.
특수단과 별도로 검찰도 국수본을 압수수색 중이다. 검찰에 따르면 광주지검 전담수사팀은 이날 오전 6시15분부터 국수본 강력범죄수사과장실 등을 대상으로 압수수색 중이다.
한편 A경정에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 오전 광주지법에서 열린다．
calebcao@newspim.com