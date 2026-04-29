[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 이공계 특성화대학(KAIST 등) 지원 전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국이 반도체, AI, 이차전지 등 첨단 기술 전쟁의 중심에 서면서 이공계 특성화대학에 대한 위상은 날로 높아지고 있습니다. 특히 2027학년도 입시는 의대 정원 확대라는 블랙홀 속에서도 '과학기술 인재 양성'이라는 국가적 과제와 맞물려 이공계 브레인들에게 새로운 기회의 창을 열어주고 있습니다.

KAIST를 필두로 한 5대 과기원과 포스텍(POSTECH)은 일반 대학과는 다른 독특한 선발 방식과 파격적인 혜택을 제공합니다. 이번 칼럼에서는 이공계 최상위권 수험생들을 위한 '이공계 특성화대 완전정복 전략'을 제시합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 이공계 특성화대 입시의 '무기', 특수법인 대학의 특권

이공계 특성화대(KAIST, UNIST, GIST, DGIST, KENTECH) 지원의 가장 큰 매력은 이들이 '군외 대학'이라는 점입니다.

1. 수시 6회 지원 제한 미적용

일반 대학(서울대, 연세대, 고려대 등)에 6개의 수시 카드를 모두 사용하고도 별도로 이들 대학에 지원할 수 있습니다. 즉, 최상위권 수험생에게는 '보너스 카드'와 같습니다.

2. 정시 가/나/다군 제한 미적용

정시에서도 일반 대학 3곳 외에 추가 지원이 가능하며, 수시 합격자도 정시 지원이 가능한 대학(KAIST 등 일부)이 있어 끝까지 기회를 엿볼 수 있습니다.

3. 무학과(무전공) 선발

대부분 기초학부 형태로 선발하여 1~2학년 동안 충분한 탐색을 거친 후 전공을 선택할 수 있어, 진로 고민이 끝내지 못한 수험생에게 최적의 선택지입니다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. 2025.12.13 yooksa@newspim.com

◆ 대학별 타겟팅 및 선발 특징 분석

1. 'KAIST (한국과학기술원)', 대한민국 과학 기술의 자부심

(1) 특징

가장 높은 인지도를 자랑하며, 창의도전전형과 학교장추천전형 등 다양한 트랙을 운영합니다.

(2) 전략

수학·과학 역량은 기본이며, '질문하는 능력'을 높게 평가합니다. 단순한 문제 풀이자가 아닌, 과학적 현상에 대해 의문을 품고 스스로 탐구한 '학술적 열정'이 학생부에 녹아 있어야 합니다.

김영숙 도교육청 중등교육과장은 "대입 전형 변화의 분기점에서 리더교사의 역할이 매우 중요한 시기"라고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

2. 'POSTECH (포항공과대학교)', 소수 정예 연구 중심 대학

(1) 주의사항

과기원들과 달리 '일반 사립대'로 분류되어 수시 6회 제한에 포함됩니다.

(2) 전략

100% 학생부종합전형으로 선발하며, 면접의 비중이 매우 높습니다. 포스텍은 학생의 잠재력과 인성을 깊게 파고드는 면접으로 유명하므로, 자신의 탐구 활동에 대한 완벽한 논리적 무장이 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 14일 오후 서울 광진구에서 열린 종로학원 2026학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회에서 학부모 및 수험생들이 배치표를 살펴보고 있다. 2025.11.14 choipix16@newspim.com

3. 'UNIST·GIST·DGIST·KENTECH', 지역 거점 과기원의 특색

(1) UNIST(울산)

경영과학 등 융합 전공이 강하며, 반도체 및 신소재 분야에서 세계적 연구 성과를 냅니다.

(2) GIST(광주)

학부생 교육에 집중하며, 연구 중심의 탄탄한 기초 과학 커리큘럼이 강점입니다.

(3) DGIST(대구)

융복합 교육을 강조하며, 학부생들에게 파격적인 연구 환경을 제공합니다.

(4) KENTECH(한국에너지공대)

에너지 단일 전공으로 특화되어 있으며, 프로젝트 기반 학습 중심의 혁신적 교육을 실시합니다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026학년도 정시 대학입학정보박람회'를 찾은 수험생과 학부모들이 입장을 위해 대기하고 있다. 2025.12.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ 합격을 결정짓는 3대 핵심 요소

1. 수학·과학 '심화 세특'의 질적 우수성

이공계 특성화대는 일반고보다 과고·영재고 학생들과의 경쟁이 불가피합니다. 일반고 학생이 승리하기 위해서는 단순한 '열심히 했다'는 기록이 아니라, '어디까지 깊게 파고들었나'를 보여줘야 합니다.

추천 주제로는 미적분을 활용한 물리 법칙 증명, 화학 평형을 이용한 환경 문제 해결 모델링, 정보 과목과 연계한 알고리즘 설계 등 교과 간 경계를 넘나드는 탐구가 필수입니다.

2. 반도체 등 '대기업 계약학과' 전략

삼성전자, SK하이닉스 등과 협약된 계약학과는 '입학이 곧 취업'인 보증수표입니다.

KAIST 반도체시스템공학과, UNIST 반도체공학과 등은 파격적인 장학금과 채용 보장을 제공합니다. 의대 열풍 속에서도 실질적인 '실용주의'를 택하는 수험생들에게 최고의 선택지입니다. 정시보다는 수시 학종으로 훨씬 많은 인원을 선발하므로 저학년 때부터 관련 활동을 축적해야 합니다.

3. '면접', 구술고사의 벽을 넘어야 한다

이공계 특성화대 면접은 두 가지 유형입니다.

(1) 서류 기반 면접

생기부에 기록된 탐구 활동의 진위 여부와 과학적 원리를 묻습니다.

(2) 제시문 기반 면접

수학·과학 문제를 현장에서 풀고 설명하는 방식입니다. (특히 KAIST, GIST 등) 단순 정답보다는 '추론 과정'을 중시하므로, 평소 어려운 문제를 친구에게 설명하듯 공부하는 연습이 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 20일 오전 서울 송파구 서울특별시교육청 학생체육관에서 열린 2025학년도 하반기 미래체육인재 한마당에서 체육계열 대학교 진학 희망자들이 체력운동을 체험하고 있다. 2025.11.20 choipix16@newspim.com

◆ 학년별·수준별 '필승 로드맵'

1. 내신 1.0~1.3 (극상위권)

서울대 일반전형과 과기원을 병행 지원하십시오. 학교장추천전형을 적극 활용하되, 면접 준비에 60% 이상의 에너지를 쏟아야 합니다.

2. 내신 1.5~2.0 (일반고 우수생)

내신만으로는 과고생과 경쟁하기 쉽지 않습니다. 하지만 '일반고 내신 1등급의 성실함'에 '독보적인 과학 탐구 1~2개'가 결합된다면 UNIST나 DGIST 등에서 충분히 합격증을 받을 수 있습니다.

3. 정시 지원자

과기원 정시는 수학과 과탐 반영 비율이 압도적입니다. 특히 과탐 II과목 가산점을 주는 대학이 많으므로, 전략적으로 II과목을 선택하여 표준점수의 우위를 점하는 전략이 유효합니다.