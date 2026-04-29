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2026.04.29 (수)
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[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 이공계 특성화대학(KAIST 등) 지원 전략

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AI 핵심 요약

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  • 거인의어깨 김형일 대표가 2027학년도 이공계 특성화대 입시 전략을 제시했다.
  • KAIST 등 5대 과기원은 수시 6회 제한 미적용과 무학과 선발로 보너스 기회를 준다.
  • 수학·과학 심화 세특, 계약학과, 면접 준비가 합격의 3대 핵심 요소다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국이 반도체, AI, 이차전지 등 첨단 기술 전쟁의 중심에 서면서 이공계 특성화대학에 대한 위상은 날로 높아지고 있습니다. 특히 2027학년도 입시는 의대 정원 확대라는 블랙홀 속에서도 '과학기술 인재 양성'이라는 국가적 과제와 맞물려 이공계 브레인들에게 새로운 기회의 창을 열어주고 있습니다.

KAIST를 필두로 한 5대 과기원과 포스텍(POSTECH)은 일반 대학과는 다른 독특한 선발 방식과 파격적인 혜택을 제공합니다. 이번 칼럼에서는 이공계 최상위권 수험생들을 위한 '이공계 특성화대 완전정복 전략'을 제시합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 이공계 특성화대 입시의 '무기', 특수법인 대학의 특권

이공계 특성화대(KAIST, UNIST, GIST, DGIST, KENTECH) 지원의 가장 큰 매력은 이들이 '군외 대학'이라는 점입니다.

1. 수시 6회 지원 제한 미적용

일반 대학(서울대, 연세대, 고려대 등)에 6개의 수시 카드를 모두 사용하고도 별도로 이들 대학에 지원할 수 있습니다. 즉, 최상위권 수험생에게는 '보너스 카드'와 같습니다.

2. 정시 가/나/다군 제한 미적용

정시에서도 일반 대학 3곳 외에 추가 지원이 가능하며, 수시 합격자도 정시 지원이 가능한 대학(KAIST 등 일부)이 있어 끝까지 기회를 엿볼 수 있습니다.

3. 무학과(무전공) 선발

대부분 기초학부 형태로 선발하여 1~2학년 동안 충분한 탐색을 거친 후 전공을 선택할 수 있어, 진로 고민이 끝내지 못한 수험생에게 최적의 선택지입니다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 13일 서울 성북구 고려대학교 인촌기념관에서 열린 2026 대입 정시모집 대비 진학지도 설명회에서 수험생과 학부모들이 강의를 듣고 있다. 2025.12.13 yooksa@newspim.com

◆ 대학별 타겟팅 및 선발 특징 분석

1. 'KAIST (한국과학기술원)', 대한민국 과학 기술의 자부심

(1) 특징

가장 높은 인지도를 자랑하며, 창의도전전형과 학교장추천전형 등 다양한 트랙을 운영합니다.

(2) 전략

수학·과학 역량은 기본이며, '질문하는 능력'을 높게 평가합니다. 단순한 문제 풀이자가 아닌, 과학적 현상에 대해 의문을 품고 스스로 탐구한 '학술적 열정'이 학생부에 녹아 있어야 합니다.

김영숙 도교육청 중등교육과장은 "대입 전형 변화의 분기점에서 리더교사의 역할이 매우 중요한 시기"라고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

2. 'POSTECH (포항공과대학교)', 소수 정예 연구 중심 대학

(1) 주의사항

과기원들과 달리 '일반 사립대'로 분류되어 수시 6회 제한에 포함됩니다.

(2) 전략

100% 학생부종합전형으로 선발하며, 면접의 비중이 매우 높습니다. 포스텍은 학생의 잠재력과 인성을 깊게 파고드는 면접으로 유명하므로, 자신의 탐구 활동에 대한 완벽한 논리적 무장이 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 14일 오후 서울 광진구에서 열린 종로학원 2026학년도 정시 합격점수 예측 및 전략 설명회에서 학부모 및 수험생들이 배치표를 살펴보고 있다. 2025.11.14 choipix16@newspim.com

3. 'UNIST·GIST·DGIST·KENTECH', 지역 거점 과기원의 특색

(1) UNIST(울산)

경영과학 등 융합 전공이 강하며, 반도체 및 신소재 분야에서 세계적 연구 성과를 냅니다.

(2) GIST(광주)

학부생 교육에 집중하며, 연구 중심의 탄탄한 기초 과학 커리큘럼이 강점입니다.

(3) DGIST(대구)

융복합 교육을 강조하며, 학부생들에게 파격적인 연구 환경을 제공합니다.

(4) KENTECH(한국에너지공대)

에너지 단일 전공으로 특화되어 있으며, 프로젝트 기반 학습 중심의 혁신적 교육을 실시합니다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 코엑스에서 열린 '2026학년도 정시 대학입학정보박람회'를 찾은 수험생과 학부모들이 입장을 위해 대기하고 있다. 2025.12.18 ryuchan0925@newspim.com

◆ 합격을 결정짓는 3대 핵심 요소

1. 수학·과학 '심화 세특'의 질적 우수성

이공계 특성화대는 일반고보다 과고·영재고 학생들과의 경쟁이 불가피합니다. 일반고 학생이 승리하기 위해서는 단순한 '열심히 했다'는 기록이 아니라, '어디까지 깊게 파고들었나'를 보여줘야 합니다.

추천 주제로는 미적분을 활용한 물리 법칙 증명, 화학 평형을 이용한 환경 문제 해결 모델링, 정보 과목과 연계한 알고리즘 설계 등 교과 간 경계를 넘나드는 탐구가 필수입니다.

2. 반도체 등 '대기업 계약학과' 전략

삼성전자, SK하이닉스 등과 협약된 계약학과는 '입학이 곧 취업'인 보증수표입니다.

KAIST 반도체시스템공학과, UNIST 반도체공학과 등은 파격적인 장학금과 채용 보장을 제공합니다. 의대 열풍 속에서도 실질적인 '실용주의'를 택하는 수험생들에게 최고의 선택지입니다. 정시보다는 수시 학종으로 훨씬 많은 인원을 선발하므로 저학년 때부터 관련 활동을 축적해야 합니다. 

3. '면접', 구술고사의 벽을 넘어야 한다

이공계 특성화대 면접은 두 가지 유형입니다.

(1) 서류 기반 면접

생기부에 기록된 탐구 활동의 진위 여부와 과학적 원리를 묻습니다.

(2) 제시문 기반 면접

수학·과학 문제를 현장에서 풀고 설명하는 방식입니다. (특히 KAIST, GIST 등) 단순 정답보다는 '추론 과정'을 중시하므로, 평소 어려운 문제를 친구에게 설명하듯 공부하는 연습이 필요합니다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 20일 오전 서울 송파구 서울특별시교육청 학생체육관에서 열린 2025학년도 하반기 미래체육인재 한마당에서 체육계열 대학교 진학 희망자들이 체력운동을 체험하고 있다. 2025.11.20 choipix16@newspim.com

◆ 학년별·수준별 '필승 로드맵'

1. 내신 1.0~1.3 (극상위권)

서울대 일반전형과 과기원을 병행 지원하십시오. 학교장추천전형을 적극 활용하되, 면접 준비에 60% 이상의 에너지를 쏟아야 합니다.

2. 내신 1.5~2.0 (일반고 우수생)

내신만으로는 과고생과 경쟁하기 쉽지 않습니다. 하지만 '일반고 내신 1등급의 성실함'에 '독보적인 과학 탐구 1~2개'가 결합된다면 UNIST나 DGIST 등에서 충분히 합격증을 받을 수 있습니다. 

3. 정시 지원자

과기원 정시는 수학과 과탐 반영 비율이 압도적입니다. 특히 과탐 II과목 가산점을 주는 대학이 많으므로, 전략적으로 II과목을 선택하여 표준점수의 우위를 점하는 전략이 유효합니다.

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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