유산균도 '진화'한다…정관장, '유바이오틱스'로 장건강 시장 재편

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 29일 장 건강 관리 개념의 복합 기능성 건강기능식품 '유바이오틱스'를 론칭했다.
- 프리·프로·포스트바이오틱스 3중 설계로 유익균 증식과 콜레스테롤 개선 기능을 결합했다.
- 127년 인삼 연구 노하우 기반 특허 균주와 1000억 셀 규모 배양균체로 품질 신뢰도를 강화했다.
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인삼 유래 균주·콜레스테롤 개선 기능까지…프리미엄 유산균 경쟁 본격화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정관장이 장 건강 시장 변화에 맞춰 복합 기능성 건강기능식품 브랜드 '유바이오틱스(UBIOTICS)'를 론칭했다. 프로바이오틱스 중심의 기존 시장에서 벗어나 장내 환경 전반을 관리하는 '유바이오시스(Eubiosis)' 개념을 전면에 내세운 것이 핵심이다.
29일 정관장에 따르면 신제품은 프로바이오틱스에 더해 유익균 증식을 돕는 프리바이오틱스, 콜레스테롤 개선 기능이 주목받는 포스트바이오틱스 BBR®까지 결합한 '프리·프로·포스트바이오틱스' 3중 설계를 적용했다. 장내 균형 회복과 함께 기능성을 확장한 구조로, 단순 유산균 섭취를 넘어 '장 환경 관리'로 개념을 확장했다는 점이 특징이다.
기술 경쟁력도 차별화 포인트로 제시된다. KGC는 127년 인삼 연구 노하우를 바탕으로 인삼 유래 특허 균주 3종과 홍삼 식이섬유를 결합해 제품 완성도를 높였다. 여기에 1000억 셀 규모의 열처리 배양균체를 보장하는 포뮬러를 적용해 품질 신뢰도를 강화했다. 장내 유익균 증식, 유해균 억제, 배변활동 개선뿐 아니라 혈중 LDL 콜레스테롤 배출까지 지원하는 복합 기능성을 강조한다.
시장에서는 유산균 제품의 '고기능화 경쟁'이 본격화되는 신호로 해석한다. 기존에는 균주 수나 함량 중심 경쟁이었다면, 최근에는 장 건강과 대사 기능을 동시에 관리하는 방향으로 제품 설계가 고도화되는 추세다. 유바이오틱스는 이러한 변화 흐름 속에서 프리미엄 포지셔닝을 선점하려는 전략으로 읽힌다.
정관장 측은 향후 장 건강 시장에서 새로운 기준을 제시하겠다는 입장이다. 회사 관계자는 "유산균을 단순 섭취하는 시대를 넘어 장내 환경 전체를 케어하는 시대가 도래했다"며 "유바이오틱스가 콜레스테롤 개선까지 포함한 장 건강 관리의 새로운 기준이 될 것"이라고 밝혔다. 제품은 정관장 백화점 매장과 공식 온라인몰 '정몰'을 통해 판매된다.
mkyo@newspim.com