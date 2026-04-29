신한투자증권, 올 1분기 미성년자 계좌 272% 증가

비대면 개설 58.4%…ETF 중심 장기 투자 확산

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권이 올 1분기 미성년자 계좌 개설이 전년 동기 대비 272% 증가했다고 29일 밝혔다.

신한투자증권은 지난 1월부터 3월까지 미성년자 및 부모 고객의 계좌 개설과 국내·해외 주식 거래 데이터를 분석했다. 비대면 계좌 개설이 계좌 개설의 중심으로 부상했으며, 비대면으로 개설된 계좌 비중은 58.4%로 집계됐다.

미성년자 계좌의 계좌당 평균 잔고는 약 1천만 원 수준이다. 단순한 투자 체험을 넘어 중·장기 자산 관리와 금융 교육 수단으로 활용되고 있다.

국내주식 거래에서 미성년자가 가장 많이 거래한 종목은 삼성전자 보통주였다. 이어 TIGER 미국S&P500 ETF, 삼성전자우, SK하이닉스, KODEX 200 ETF 등 대형 우량주와 지수 추종 ETF가 상위권에 포함됐다. 개별 종목 선별보다는 시장 대표 자산 중심의 투자 성향을 보였다.

신한투자증권 TP타워. [사진=신한투자증권]

해외주식 거래에서는 미성년자와 부모 고객 간 투자 성향이 달랐다. 미성년자 해외주식 거래 상위 종목에는 테슬라, 애플, 엔비디아 등 글로벌 대표 기업과 함께 Invesco QQQ Trust, SPDR S&P500 ETF, Vanguard S&P500 ETF 등 미국 지수형 ETF가 다수 포함됐다. 부모 고객은 엔비디아, 테슬라, 애플, 마이크로소프트 등 글로벌 빅테크 개별 종목 중심의 거래 비중이 상대적으로 높았다.

상품별로는 미성년자 계좌의 투자 경험이 국내주식 약 52%, 해외주식 약 17%, 기타 금융상품 순으로 나타났다. 해외 투자에서는 직접 종목 투자보다 ETF를 통한 간접 투자 비중이 상대적으로 높아 글로벌 분산 투자 학습의 출발점 역할을 하고 있다. 전반적으로 미성년자 계좌는 거래 빈도가 높지 않은 대신 대형주와 ETF를 일정 기간 보유하는 장기·교육형 투자 성향이 두드러졌다.

신한투자증권은 부모와 자녀가 함께 참여하는 투자 경험을 체계화하기 위해 '우리아이 자산관리 서비스' 구축을 추진 중이다. AI 기반 자산관리 서비스 'AI PB'를 통해 고객별 투자 성향과 거래 데이터를 기반으로 포트폴리오 정보와 시장 정보를 제공하고 있다. 해당 서비스는 미성년자 계좌에서도 보호자와 함께 ETF 중심의 분산 투자 참고 자료로 활용 가능하다.

신한투자증권 관계자는 "올해 들어 미성년자 계좌 개설에서 비대면 비중이 더욱 확대되며 자녀 금융의 출발점이 모바일 중심으로 자리 잡고 있다"고 했다.

dconnect@newspim.com