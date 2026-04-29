현대차그룹, 英런던대와 아프리카 모빌리티 산업 연구 성과 공유

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현대차그룹 경영연구원, 런던대학교 SOAS 산하 CSST와 연구 성과 보고회

현대차그룹, CSST 설립 함께하며 아프리카 산업 정책과 실천 과제 연구 지원

아프리카 모빌리티 산업의 글로벌 경쟁력과 비즈니스 성장 잠재력' 공유

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 거대한 성장 잠재력과 방대한 핵심 광물을 보유해 '마지막 시장'으로 불리는 아프리카의 산업 구조 핵심 의제 관련 국내외 연구자들이 의견을 나누는 자리가 마련됐다.

현대자동차그룹은 영국 런던대학교 SOAS(School of Oriental and African Studies) 산하 지속가능한 구조 전환 연구소(Centre for Sustainable Structural Transformation, CSST)와 함께 지난 28일 서울 양재 본사 사옥에서 아프리카 관련 연구 성과 보고회를 개최했다고 29일 밝혔다.

SOAS는 런던대학교를 구성하는 17개의 단과대학 가운데 하나로, 아시아와 아프리카 지역 연구에 특화된 대학이다. 특히 2024년 SOAS 산하에 설립된 CSST는 세계적 석학인 장하준 교수의 주도 아래 아프리카의 지속가능 성장을 위한 장기적 관점의 산업 정책과 실천 과제를 연구하고 있다.

현대차그룹은 CSST의 설립을 함께 하며 아프리카 지속가능 성장의 핵심 요소로 여겨지는 ▲공급망 ▲재생에너지 ▲광물자원 ▲인프라 개발에 관한 연구를 지원했다. 아프리카 시장에 대한 근본적인 이해를 바탕으로 모빌리티, 에너지, 자원, 건설 등 다양한 분야에서 신사업 진출 및 사업 확장의 기회를 모색하기 위한 차원이다.

지난 2년간 수행된 연구 결과를 공유하기 위해 '아프리카 모빌리티 산업의 글로벌 경쟁력과 비즈니스 성장 잠재력'을 주제로 열린 이날 보고회에는 CSST 공동소장인 장하준 교수와 안토니오 안드레오니(Antonio Andreoni) 교수를 비롯해 SOAS, 맨체스터대학교, 서울대학교, 연세대학교, 남아프리카공화국 정부·공공기관 관계자들이 참석했다.

현대차그룹에서는 성 김 전략기획담당 사장과 신용석 HMG경영연구원 원장, 김동욱 전략기획실 부사장 등 임직원이 자리했다.

'SOAS CSST 연구 성과 보고회' 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (아랫줄 좌측부터) 안토니오 안드레오니(Antonio Andreoni) 런던대학교 SOAS CSST 공동소장, 파멜라 몬들리와(Pamela Mondliwa) 남아프리카공화국 산업개발공사(Industrial Development Corporation) 연구조사부 부장, 장하준 런던대학교 SOAS CSST 공동소장, 데이비드 마손도(David Masondo) 남아프리카공화국 재무부 차관, 성 김 현대자동차그룹 전략기획담당 사장, 김흥수 현대차그룹 GSO(Global Strategy Office) 부사장, 신용석 현대차그룹 HMG경영연구원 원장, (윗줄 좌측부터) 정헌주 연세대학교 교수, 리차드 코줄-롸이트(Richard Kozul-Wright) SOAS CSST 연구교수, 이삼열 연세대학교 아프리카연구원 부원장, 방연상 연세대학교 아프리카연구원 원장, 이근 서울대학교 명예교수, 박철 현대차그룹 신사업전략실 상무, 사이먼 로버츠(Simon Roberts) 런던대학교 SOAS 연구교수, 소피 반 휄렌(Sophie van Huellen) 맨체스터대학교 교수 [사진=현대자동차그룹]

보고회에서는 ▲에너지 전환 및 그린수소 ▲핵심 광물과 인프라 개발 ▲글로벌 공급망 재편 ▲아프리카 비즈니스 모델 ▲산업정책 및 개발금융 등 아프리카 산업 구조 전환의 핵심 이슈가 폭넓게 다뤄졌다. 참석자들은 다양한 발표 및 토론 세션을 통해 아프리카 경제의 성장 가능성과 과제를 점검했다.

성 김 사장은 "현대차그룹은 글로벌 지속가능 성장의 다음 무대가 글로벌 사우스, 특히 아프리카에 있다고 보고 있다"며 "이번 연구는 단순한 학술 성과를 넘어, 현대차그룹이 아프리카와 장기적 파트너십을 구축해 나가기 위한 실질적 출발점"이라고 강조했다.

이어 한국의 산업화 경험을 언급하며, "도전 속에서 성장해온 한국의 경험은 아프리카 국가들이 각자의 발전 경로를 설계하는 데 의미 있는 시사점을 줄 수 있다"고 덧붙였다.

성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장이 'SOAS CSST 연구 성과 보고회'에서 인사말을 하고 있다 [사진=현대자동차그룹]

연구결과 발표를 맡은 장하준 교수는 "'지속가능한 구조적 전환(Sustainable Structural Transformation)'의 핵심은 정부 정책과 기업 전략을 사회·환경적 목표와 함께 조율하는 것"이라며 "아프리카의 구조적 전환은 공동의 비전 아래 정부·기업·공공기관·지역사회가 상호 책임을 공유하며 협력해야 한다"고 밝혔다.

이어 "아프리카의 구조적 전환은 특정 산업이나 단일 주체만으로 달성될 수 없다"며 "정부·기업·공공기관·지역사회가 공동의 비전 아래 상호 책임을 공유하는 '생산적 연합(Productive Coalition)'이 필요하다"고 말했다.

현대차그룹은 이번 공유회를 계기로 국내외 기관들과 아프리카 모빌리티 산업과 연계한 중장기 연구 및 협력 가능성을 지속적으로 모색해 나갈 계획이다.

현대차그룹 관계자는 "아프리카의 산업 구조 전환 과정에서 기업과 학계가 함께 인사이트를 나누고 실질적 해법을 논의하는 의미있는 자리였다"며 "아프리카 시장과 산업 환경에 대한 이해를 바탕으로 아프리카에서 다양한 사업 기회를 발굴하고, 성장하기 위해 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

y2kid@newspim.com