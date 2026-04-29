민주, 하정우·전은수 영입 공식 발표…부산 북구갑·충남 아산을 투입 전망

"부산 토박이 하정우, AI 강국 설계자"

"전은수, 전문성·소통·헌신 세 박자 갖춘 인재"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당은 29일 하정우 전 청와대 AI(인공지능)미래기획수석과 전은수 전 청와대 대변인을 6·3 국회의원 재보궐선거 인재로 영입했다고 밝혔다.

정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 2차 인재영입식에서 하 전 수석과 전 전 대변인을 소개했다.

하 전 수석은 전재수 의원이 부산시장 후보로 확정되면서 공석이 된 부산 북구갑 지역구 보궐선거에 출마하게 될 전망이다. 전 전 대변인은 강훈식 대통령 비서실장의 지역구였던 충남 아산을에 투입될 것으로 보인다.

이날 정 대표는 하 전 수석에 대해 "부산 북구에서 태어나 초중고를 모두 부산에서 나온 부산 토박이"라며 "고향을 누구보다 잘 알기에 부산의 현안을 가장 명쾌하게 풀어낼 준비된 문제 해결사"라고 강조했다.

이어 "네이버에 아시아 최고 수준의 AI 연구소를 세운 입지전적인 인물"이라며 "이 대통령께서 독보적인 실력을 인정해 수석으로 발탁하셨고 모르는 게 없다는 '하GPT'라는 별명까지 붙여주셨다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2차 인재영입식에서 하정우 전 청와대 AI미래기획수석과 전은수 전 청와대 대변인과 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

정 대표는 "하 전 수석은 명실상부한 대한민국 AI 3대 강국의 설계자이고, AI 역량이 곧 국력인 이 시대에 우리 국가의 미래 비전을 완성할 필승 카드"라며 "지금까지 대한민국 AI 3대 강국 설계자 역할을 했다면, 앞으로는 국회에서 입법으로 완성시키는 일을 해주시리라 기대한다"고 말했다.

이에 하 전 수석은 "서울과 부산이 함께 뛰는 나라, 전통산업과 미래의 AI가 합체가 되는 나라, 젊은 세대와 장년 세대가 하나가 되는 나라를 만들어야 한다"며 "설계자에서 실천가로 변모하고자 한다"고 의지를 밝혔다.

정 대표는 전 전 대변인에 대해 "전문성, 소통 능력, 헌신성이라는 세 박자를 완벽히 갖춘 유능한 인재"라며 "진짜 생기발랄하고 에너지가 넘치는 열정이 많은 사람"이라고 소개했다.

또 "이재명 당 대표 시절 민주당 최고위원으로서 당을 지켰고, 지난 대통령 선거에서는 중앙선대위 청년본부장을 맡아 승리의 기틀을 닦았다"며 "이재명 정부 청와대 부대변인을 거쳐 대변인으로 활동하며 국정 철학과 정책 비전을 국민의 언어로 명확하게 전달해 왔다"고 평가했다.

또한 "아이들을 가르치던 초등학교 교사에서 억울한 이들의 목소리를 대변하는 변호사가 되었고, 대한민국의 지속 가능한 발전을 위해 정치라는 험로를 택했다"며 "지방에서 나고 자라 지역 소멸의 아픔을 누구보다 깊이 체감해 왔기에, 지역을 살리고 균형 발전을 이끄는 데 있어 그 누구보다 절실한 마음을 가진 유능한 적임자"라고 강조했다.

전 전 대변인은 "이재명 정부 청와대 대변인이라는 막중한 소임을 내려놓고 당의 부름을 받아 이 자리에 섰다"며 "국정의 맥을 짚어본 경험, 중앙정치의 정무적 흐름을 꿰뚫는 식견을 오롯이 민생 현장에 쏟아 붓겠다"고 다짐했다.

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