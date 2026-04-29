美테네시 부지사, 고려아연 온산제련소 방문...프로젝트 크루서블 협력 강화

맥워터 부지사 "프로젝트 크루서블, 지역경제에 긍정적"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연(회장 최윤범)의 미국 테네시주 통합 제련소(Integrated Smelter) 건설 프로젝트인 '프로젝트 크루서블(Project Crucible)'의 성공적 수행을 위한 고려아연과 테네시주의 협력이 강화되고 있다.

고려아연은 지난 28일 스튜어트 맥워터(Stuart McWhorter) 부지사 등 테네시주 관계자들이 미국 통합 제련소 건설 프로젝트의 롤모델이 될 고려아연 온산제련소를 방문해 상호 협력 강화 방안을 논의했다고 29일 밝혔다. 앞서 고려아연은 이달 초 미국에서 최윤범 회장과 현지 직원 간 상견례를 갖고, 비전을 공유함과 함께 프로젝트 크루서블의 원활한 수행을 다짐한 바 있다.

이번 방문은 테네시주 인사가 온산제련소를 직접 방문함을 통해 제련업과 제련소 현장에 대한 이해를 높이고, 프로젝트 크루서블의 원활한 진행을 위한 추가 협력 방안 등을 논의하기 위해 이뤄졌다. 고려아연은 프로젝트 크루서블을 통해 온산제련소가 보유한 세계 최고 수준의 통합 제련 기술 및 운영 노하우를 미국 현지에 이식하는 것을 목표로 하고 있다.

맥워터 부지사는 이날 김승현 고려아연 온산제련소장(부사장) 등 고려아연 관계자들과 간담회를 갖고, 온산제련소의 기술력 및 환경, 안정 등 운영방향에 대해 청취했다. 또 미국 통합 제련소 건설과 관련된 비전도 공유했다.

맥워터 부지사는 프로젝트 크루서블의 의미에 대해 "지역경제 차원에서 일자리 창출 등 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상되며, 나아가 한미양국간 파트너십 강화와 핵심광물 공급망 강화를 통해 경제 안보를 제고하는 중요한 계기가 될 것으로도 기대한다"고 밝혔다.

간담회에서는 프로젝트 크루서블의 원활한 진행을 위해 필요한 행정 절차 및 추진 일정, 운영 방식 등에 대한 협의가 이뤄졌다. 맥워터 부지사는 향후 프로젝트의 원활한 추진을 위해 전폭적인 행정 지원을 약속했다.

이어 맥워터 부지사와 테네시주 관계자들은 온산제련소를 직접 둘러봤다. 아연 등 기초금속은 물론 인듐을 비롯한 핵심광물 제조 공정을 살펴보며 고려아연의 기술력을 높게 평가했다. 특히 온산제련소 내 게르마늄 공장 신설 예정 부지에서는 미국과 보다 다양한 분야에서의 협력이 가능할 것이라며 기대감을 나타냈다. 이 외에도 맥워터 부지사는 현장 직원들과 적극 대화하며 애로사항을 청취하기도 했다.

(사진 왼쪽)스튜어트 맥워터(Stuart C. McWhorter) 테네시주 부지사가 고려아연 온산제련소를 둘러보는 모습 [사진=고려아연]

맥워터 부지사는 "최윤범 회장 등 경영진과 지속적인 미팅을 진행하며 원활한 소통능력이 고려아연의 강점이라고 느꼈다"며 "이번 방문을 통해 제련 산업을 이해를 넓히고, 프로젝트 크루서블에 대한 기대감도 커졌다"고 소감을 밝혔다.

이어 "전기 확보와 행정절차 지원 등 주정부가 프로젝트 크루서블을 적극 지원하기 위한 방안을 찾을 것이며, 온산제련소와 같이 미국에서도 또 하나의 세계 최고를 세우는 여정이 성공적으로 진행될 수 있기를 진심으로 바란다"고 덧붙였다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 "전 세계에서 아연·연·동은 물론 핵심광물까지 만들어낼 수 있는 유일한 제련소인 온산제련소가 미국에 이식된다면 제련 산업 전반의 혁신 계기가 될 것"이라며 "미국 통합 제련소는 온산제련소의 기술과 인공지능(AI), 자동화가 적용된 스마트 제련소로 건설될 예정인 만큼, 이 기술이 다시 온산제련소에 적용돼 시너지 효과도 있을 것이라고 기대한다"고 말했다.

한편 프로젝트 크루서블은 올해 부지 조성 공사를 시작으로, 2029년 완공을 목표로 한다. 완공 후 아연과 연(납), 동을 시작으로 인듐, 갈륨 등 미국 정부가 지정한 핵심광물 11종을 포함한 비철금속 13종과 반도체 황산을 생산할 예정이다. 고려아연은 미국 제련소 부지 내 폰드장의 제련 부산물을 리사이클링하고, 제련소 소유의 광산 2곳을 통해서도 원료를 수급해 미국 통합 제련소의 수익성을 빠르게 높여 나갈 방침이다.

y2kid@newspim.com