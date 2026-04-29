애피어, 여행 플랫폼 '오미오' 글로벌 확장 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 마케팅 기업 애피어는 글로벌 여행 플랫폼 오미오와의 협업 성과를 공개했다.

[로고=애피어, 오미어]

오미오는 애피어의 에이전틱 AI 기반 광고 최적화 솔루션을 도입해 1년 만에 서비스 범위를 스페인에서 유럽 전역으로 확대하고, 21개국 사용자 확보 규모로 확장했다. 이 과정에서 CPA(액션당 비용) 목표를 유지하고 ROI(투자 수익률)를 개선했다고 설명했다.

오미오는 기차, 버스, 항공, 페리 등 교통수단을 통합 비교·예약할 수 있는 플랫폼으로, 45개국 이상에서 서비스를 제공하고 2000여 개 운송 파트너와 협력하고 있다.

양사는 ROAS 중심 사용자 확보를 위해 애피어의 '아이비드(AIBID)'와 리타겟팅 기반 광고 솔루션을 적용했다. 미디어 믹스 모델링을 기반으로 광고 소재와 채널 조합이 실제 가입 전환에 미치는 영향을 분석하고, 이를 바탕으로 캠페인을 운영했다.

AI는 24시간 자동 최적화를 통해 광고 성과를 실시간으로 조정하고, 성과가 낮은 트래픽은 축소하는 방식으로 운영됐다. 이를 통해 각 지역에서 안정적인 광고 효율을 유지하며 사용자 확대를 진행했다.

오미오는 단계별 전략도 병행했다. 초기에는 데이터 확보를 위해 디스플레이 광고를 활용했고, 이후 국가별 언어와 환경에 맞춘 광고 소재를 적용했다. 마지막 단계에서는 인터랙티브 광고를 활용해 사용자 참여와 전환율을 높였다.

회사 측은 이번 협업을 통해 유럽 시장 확장 과정에서 효율적인 사용자 확보와 수익성 개선을 동시에 달성했다고 밝혔다.

[이미지=오미오] 오미오의 애피어 AI 기반 캠페인 최적화 프로세스

whitss@newspim.com