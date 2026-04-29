공주 공터 화재로 70대 숨져…쓰레기 소각 중 불길 번진 듯

[공주=뉴스핌] 오종원 기자 = 29일 오전 10시 25분쯤 충남 공주시 계룡면 한 공터에서 불이 나 70대 1명이 숨지는 사고가 발생했다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 10여 분 만에 화재를 진압했으나 현장에서 70대 A씨가 숨진 채 발견됐다.
경찰과 소방당국은 A씨가 공터에서 쓰레기를 소각하던 중 불이 몸에 옮겨붙어 변을 당한 것으로 추정하며 자세한 경위를 조사 중이다.
jongwon3454@newspim.com
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[공주=뉴스핌] 오종원 기자 = 29일 오전 10시 25분쯤 충남 공주시 계룡면 한 공터에서 불이 나 70대 1명이 숨지는 사고가 발생했다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 10여 분 만에 화재를 진압했으나 현장에서 70대 A씨가 숨진 채 발견됐다.
경찰과 소방당국은 A씨가 공터에서 쓰레기를 소각하던 중 불이 몸에 옮겨붙어 변을 당한 것으로 추정하며 자세한 경위를 조사 중이다.
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