안규백 국방장관, 라트비아 국회의장과 '드론·대드론 방산협력' 논의

AI 핵심 요약beta
- 안규백 국방부 장관이 29일 라트비아 국회의장을 만나 양국 국방·방산 협력 확대를 논의했다.
- 한국 방산의 높은 기술력을 바탕으로 드론·대드론 체계 등 분야에서 실질적 협력을 추진하기로 했다.
- 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 속 한반도와 유럽 평화·안정을 위해 전략적 소통을 강화하기로 합의했다.
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한·유럽, 전략 소통 강화…라트비아 방공전력에 韓 드론·대드론 체계 부각
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 29일 서울 용산 국방부 청사에서 다이가 미에리냐 라트비아 국회의장을 만나 양국 간 국방·방산 협력 확대 방안을 논의했다.
안 장관은 한국과 라트비아가 자유민주주의·법치·인권 등 보편적 가치를 공유하는 파트너라는 점을 강조하며, "이번 방한을 계기로 양국 간 실질 협력이 더 넓고 깊게 발전하길 기대한다"고 밝혔다. 양측은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 국제 안보환경의 불확실성이 커지고 있다는 데 인식을 같이하고, 한반도와 유럽의 평화·안정을 위해 전략적 소통을 꾸준히 강화하기로 했다.
안 장관은 "한국 방산은 높은 기술력과 안정적인 생산·군수지원 능력을 갖추고 있는 만큼, 라트비아의 국방력 강화 과정에서 실질적인 기여를 할 수 있기를 바란다"고 말했다. 그는 또 "드론·대드론 체계를 포함한 방산 협력이 양국 간 산업 협력과 공급망 안정화로 이어지길 바라며, 국방·방산 협력을 미래지향적이고 상호 호혜적인 방향으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.
이번 접견은 라트비아가 동부전선 최전방 국가 중 하나로서 방공·감시·전장 인식 능력 강화를 서두르는 상황에서, 한국이 드론·대드론 체계 등 분야에서 새로운 협력 파트너로 부상할 수 있음을 확인한 자리로 평가된다.
gomsi@newspim.com