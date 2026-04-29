PLUS 태양광&ESS ETF 순자산 2000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 한화자산운용이 29일 PLUS 태양광&ESS ETF 순자산 2128억원 돌파를 밝혔다.
- 지난달 말 1000억원 넘은 지 한 달 만에 3개월 수익률 112%로 1위를 차지했다.
- 미국 대중국 관세와 스페이스X 공급계약 등으로 에너지·우주 밸류체인 기대감이 높아졌다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한화자산운용의 'PLUS 태양광&ESS' 상장지수펀드(ETF) 순자산이 2000억원을 넘어섰다.
29일 한화자산운용은 'PLUS 태양광&ESS' ETF 순자산 총액이 지난 28일 기준 2128억원으로 집계됐다고 밝혔다. 금융정보업체 에프앤가이드 기준으로, 지난달 말 1000억원 돌파 이후 한 달여 만이다.
수익률도 두드러진다. 최근 3개월 수익률은 112%로 국내 투자 펀드와 ETF(레버리지·인버스 제외) 중 1위다. 기간별 수익률은 ▲1개월 54.9% ▲6개월 125.3% ▲1년 341.4% ▲연초 이후 138.1%다.
미국이 중국산 태양광 제품에 반덤핑·상계관세(AD/CVD)를 부과하고 AMPC(첨단제조생산세액공제) 혜택에서 배제하는 등 공급망 재편에 나서면서 국내 업체들의 반사이익 기대감이 수익률을 뒷받침하고 있다.
ETF 주요 구성 종목은 ▲OCI홀딩스(24.80%) ▲LS ELECTRIC(22.52%) ▲한화솔루션(15.96%) ▲삼성SDI(9.04%) ▲HD현대에너지솔루션(7.62%) ▲HD현대일렉트릭(6.76%) ▲SK이터닉스(5.77%) ▲LG에너지솔루션(4.00%) ▲포스코퓨처엠(2.05%) ▲엘앤에프(1.45%) 등이다. 폴리실리콘부터 태양광 모듈, 전력기기, ESS·배터리까지 에너지 전환 밸류체인 전반을 포괄한다.
우주 시장으로의 확장 기대감도 부각되고 있다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 스페이스X가 OCI홀딩스와 폴리실리콘 공급 계약을 맺기로 했다는 보도가 나오면서 태양광 소재와 우주 산업의 연계 가능성에 주목도가 높아졌다. 한화솔루션은 우주용 태양광 소재로 꼽히는 페로브스카이트를 HD현대에너지솔루션과 공동 개발 중인 것으로 알려졌다.
금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "일론 머스크가 3년 내 스페이스X와 테슬라가 각각 100GW 규모의 태양광 생산 능력을 구축하겠다고 밝히는 등 장기적으로 시장 규모가 커질 것"이라며 "우주 데이터센터 밸류체인 편입 가능성은 밸류에이션 리레이팅 요인이 될 수 있다"고 말했다.
dconnect@newspim.com