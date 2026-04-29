정동영 "美 의원이냐"…野 해임 요구에 '숭미' 직격

대북 정보공유 제한 논란 속 국익 강조…"억지 조치 풀어야"

북핵 해법 전환 필요성 제기…"CVID·제재 일변도 실패" 평가

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정동영 통일부 장관이 자신의 해임 건의안을 발의한 야권을 향해 "미국 국회의원이냐"고 반문하며 강하게 반발했다. 대북 정보 공유 제한을 둘러싼 논란이 정치권 공방으로 확산되는 모습이다.

정 장관은 29일 경기도 파주시 오두산전망대에서 열린 '제3기 2030청년자문단 발대식 및 장관-청년 대화' 이후 취재진과 만나 "(야권은) 안보 사안은 초당적으로 대응해야 한다고 하면서도 지나친 숭미 태도를 보인다"며 "한국 국회의원이라면 국민을 대표해 국익을 우선해야 한다"면서 이 같이 밝혔다.

이어 그는 "미국의 (대북)정보 공유 제한이 억지스럽다, 안 맞는다, 빨리 풀라고 말하는 것이 국익"이라며 "한국 국회의원이면 국민의 대변자로 국익을 대변해야 한다"고 말했다.

정동영 통일부 장관이 지난 20일 서울 종로구 정부서울청사에 들어서며 도어스태핑을 갖고 최근 북한 '핵시설' 발언에 대한 입장을 밝히고 있다. [사진=뉴스핌DB]

논란의 발단이 된 발언과 관련해서는 기존 입장을 재차 강조했다. 정 장관은 지난달 국회 외교통일위원회와 지난해 인사청문회에서 북한 우라늄 농축시설 위치로 '구성'을 언급했지만, 당시에는 별다른 문제 제기가 없었다고 설명했다. 그러면서 미국이 문제를 제기한 뒤에야 "(야권이) 화들짝, 법석을 떨기 시작했다"고 저격했다.

앞서 미국은 정 장관이 한미 당국이 파악한 영변·강선 외에 추가 시설로 구성을 언급한 데 대해 기밀 유출 가능성을 제기하며 대북 위성정보 공유를 제한한 것으로 알려졌다. 이에 대해 통일부는 구성 관련 정보가 해외 싱크탱크 보고서 등 공개 자료를 토대로 한 것이라며 기밀 유출 의혹을 부인해왔다.

또 정 장관은 북한 국호인 '조선' 호칭 사용 공론화가 경질 사유라는 송언석의 지적에는 "일부 정치권의 주장일 뿐 국민 다수의 시각은 아니다"고 반박했다.

그는 북핵 문제 해결과 관련해서도 기존 접근법의 한계를 지적했다. 그는 빅터 차가 최근 '포린 어페어스' 기고문에서 제시한 견해를 언급하며 "완전하고 검증 가능하며 비가역적인 비핵화(CVID)와 제재 중심 정책이 실패했다는 점을 인정한 것"이라고 평가했다.

이어 "보수 강경 성향의 학자가 북한을 적대 대상에서 제외해야 한다고 주장한 것은 의미 있는 변화"라며 "북핵 논의는 이러한 인식 전환에서 출발해야 한다"고 강조했다.

이날 청년자문단 행사에서는 통일 인식에 대한 질문도 나왔다. 정 장관은 "통일이라는 개념은 다소 강압적으로 느껴질 수 있으며, 당장 필요한 것은 평화를 제도화하는 일"이라며 "통일을 강조할수록 오히려 멀어졌던 측면이 있다. 정권 교체와 관계없이 평화가 지속되는 구조를 만드는 것이 통일로 가는 길"이라고 덧붙였다.

rang@newspim.com