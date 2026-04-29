코넥스협회·한국글로벌최고경영자협회 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 코넥스협회는 29일 한국글로벌최고경영자협회와 코넥스시장 진입 지원 업무협약을 맺었다.
- 한국글로벌최고경영자협회 소속 우수기업의 상장 지원과 시장 홍보를 협력한다.
- 양측은 기업 대상 제도 안내와 후보 발굴로 접근성 및 상장 전략 수립을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코넥스협회와 한국글로벌최고경영자협회가 중소·중견기업의 코넥스시장 진입 지원을 위한 업무협약을 맺었다.
29일 코넥스협회는 한국거래소 마켓스퀘어 세미나실에서 한국글로벌최고경영자협회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 한국글로벌최고경영자협회 소속 우수기업의 코넥스시장 상장 지원 및 시장 홍보 협력이 목적이다.
협약에 따라 코넥스협회는 한국글로벌최고경영자협회 소속 기업을 대상으로 코넥스시장 제도 및 기업성장 전략, 투자유치·네트워킹 프로그램 등을 안내하고 관련 서비스를 제공한다. 한국글로벌최고경영자협회는 코넥스시장 진입 후보기업을 발굴·추천하고 자본시장 활용에 대한 인식 제고와 홍보를 지원한다.
한국글로벌최고경영자협회는 2007년 중소벤처기업부 승인으로 출범한 단체로, 전국 15개 지회를 중심으로 회원사 간 협력 네트워크 구축과 수출 우수기업 지원에 주력하고 있다.
양 협회는 이번 협약을 통해 소속 기업들의 코넥스시장 접근성과 이해도가 높아지고 성장 단계별 상장 전략 수립이 용이해질 것으로 기대했다.
dconnect@newspim.com