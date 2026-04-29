'황금연휴' 인천공항 인파 130만명 예상…출입국 심사 비상대응

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출국장 조기 개방·인력 2배 확대…심사대 168개 가동

日 골든위크 겹쳐 수요↑…법무부 "서비스·인력 총동원"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 오는 황금연휴 기간에 인천국제공항 이용객이 대폭 늘어날 것으로 예상되면서 정부가 출입국 심사 대응에 나서기로 했다.

법무부는 노동절 연휴와 일본 '골든위크'가 맞물리는 오는 30일부터 다음달 5일까지 '출입국심사 특별 근무 대책'을 시행한다고 29일 밝혔다.

인천공항출입국·외국인청은 출국 수요가 집중되는 30일부터 3일간 제1여객터미널 2번과 4번 출국장, 제2여객터미널 2번 출국장을 평소보다 30분 앞당겨 운영한다.

인천공항 제1여객터미널 전경 [사진=이형석 기자]

심사 지연을 최소화하기 위해 인력도 대폭 보강한다. 하루 20명 규모의 특별기동반과 10명의 비상대기 인력을 추가 투입하고, 일부 심사관은 1~3시간 조기 출근해 현장 대응에 나선다.

이에 따라 현장 가용 인력은 기존 76명에서 최대 171명으로 늘어나고, 유인 심사대도 113개에서 168개까지 확대 운영된다.

승객 안내와 질서 유지를 담당하는 감독 인력 역시 18명에서 32명으로 증원해 외국어 안내와 혼잡 관리 기능을 강화할 계획이다.

인천국제공항은 이번 대책 기간 국제선 이용객이 약 130만명에 달할 것으로 전망했다. 하루 평균 이용객은 21만5000명 수준으로, 지난해 같은 기간보다 2.6% 증가한 수치다.

정성호 법무부 장관은 "연휴 기간 국민에게는 보다 나은 출입국 서비스를 제공하고, 외국인에게는 다시 찾고 싶은 첫인상을 남길 수 있도록 행정 역량을 총동원하겠다"며 "심사 인력도 지속적으로 확충해 나가겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com