중수청 개청준비단 오늘 출범…10월 개청 준비 본격화

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행안부 차관 단장 겸임…검·경 파견 인력 64명 규모

김민재 차관 단장·이진용 인천지검 2차장검사 부단장

'수사·기소 분리' 형사사법 개편…10월 2일 공식 개청

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 중대범죄수사청(중수청) 개청준비단이 30일 출범했다. 개청준비단은 수사·기소의 분리를 통한 형사사법체계 개편으로 올해 10월 2일 신설되는 중수청의 출범을 지원하기 위한 전담 조직이다.

행정안전부는 이날 "중수청의 차질 없는 출범을 지원하기 위한 중수청 개청준비단이 30일 출범한다"고 밝혔다.

중대범죄수사청(중수청) 개청준비단이 30일 출범했다. 사진은 지난 2월 5일 신정훈 국회 행정안전위원장이 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리는 모습. [사진=뉴스핌DB]

개청준비단은 행안부 소속으로 설치되며, 김민재 행안부 차관이 단장을 겸임하고 이진용 인천지검 2차장검사가 부단장을 맡는다.

조직은 총무과, 수사실무기획과, 재무시설과 등 3개 과로 구성되며 총 64명 규모로 운영된다.

인력은 법무부와 행안부, 검찰청, 경찰청 중심으로 관계부처 공무원이 파견돼 참여한다.

특히 수사관 등 수사 실무 경험이 있는 인력 중심으로 구성하며 향후 중수청 개청 이후에도 차질없는 수사업무를 수행하도록 할 계획이다

주요 업무는 ▲중수청 운영을 위한 제도적 기반 마련 ▲중수청 세부조직과 인력 배치 기준, 인사 규정 개선 및 공무원 충원 ▲기존 수사기관 사건 및 수사역량 이관 준비 ▲청사와 정보시스템 등 기관 운영 기반 구축 등이다.

개청준비단은 향후 국무조정실, 법무부, 경찰청 등 관계기관과 긴밀히 협력하며 개청 준비 과제를 단계적으로 추진해 10월 2일 중수청이 차질 없이 출범하도록 할 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 "개청준비단이 출범함에 따라 청사 확보, 인력 구성, 시스템 구축 등 중수청 설립을 위한 준비 작업이 본 궤도에 올랐다"며 "행안부는 중수청이 국민의 권익을 보호하고 국민께 신뢰받는 수사기관으로 안착할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

yek105@newspim.com