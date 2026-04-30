[종합] 미 연준, 기준금리 동결…반대표 1992년 이후 최다

AI 핵심 요약beta
- 미국 연준이 29일 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다.
- 이란 전쟁과 인플레이션 우려로 중동 정세를 최대 불확실성으로 꼽았다.
- 4명 반대표가 나와 1992년 이후 최다 소수 의견을 제출했다.
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마이런 "인하" vs. 해맥·카시카리·로건 "완화 편향 반대"
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 29일(현지시간) 금융시장의 예상대로 기준금리를 동결했다. 이란 전쟁발 불확실성과 인플레이션 우려는 이 같은 결정의 배경이 됐다. 이번 결정에는 4명의 반대표가 나와 1992년 이후 가장 많은 소수 의견이 제출됐다.
연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 기준금리를 3.50~3.75%로 동결한다고 밝혔다. 연준은 성명에서 "최근 지표들은 경제 활동이 견조한 속도로 확장되고 있음을 시사한다"며 고용이 평균적으로 낮은 수준을 유지하고 있고 실업률은 최근 몇 달간 거의 변화가 없었다고 평가했다. 인플레이션과 관련해서는 "최근 글로벌 에너지 가격 상승을 부분적으로 반영해 인플레이션이 높은 수준"이라고 진단했다.
연준은 중동 정세를 최대 불확실성 요인으로 꼽았다. 성명은 "중동 정세 발전이 경제 전망에 높은 수준의 불확실성을 야기하고 있다"며 "위원회는 이중 임무 양측의 위험에 주의를 기울이고 있다"고 밝혔다.
연준은 "추가적인 금리 조정의 범위와 시기를 고려함에 있어 입수되는 데이터와 변화하는 전망, 위험 균형을 신중하게 평가할 것"이라고 강조했다. 연준은 또한 위험이 발생할 경우 통화정책 기조를 조정할 준비가 돼 있다고 덧붙였다.
이번 결정에는 4명의 위원이 반대표를 던졌다. 스티븐 마이런 이사는 이번 회의에서 즉각 0.25%포인트(%p) 금리 인하를 선호했다. 반면 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재와 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 금리 동결 자체에는 찬성했지만 현시점에서 성명에 완화 편향 문구를 포함하는 것에 반대했다. 이들은 이란 전쟁발 인플레이션 압력이 높은 상황에서 금리 인하를 시사하는 표현이 시기상조라고 판단한 것으로 보인다.
금리 결정에 찬성한 위원은 제롬 파월 의장을 비롯해 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 겸 부의장, 마이클 바 부의장, 미셸 보먼 부의장, 리사 쿡 이사, 필립 제퍼슨 이사, 애나 폴슨 이사, 크리스토퍼 월러 이사를 포함한 8명이었다.
이번 FOMC 회의는 파월 의장이 주재하는 마지막 정례회의다. 상원 은행위원회는 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 지명한 케빈 워시 차기 연준 의장 지명자의 인준안을 당파 표결로 가결해 본회의로 넘겼다.
mj72284@newspim.com