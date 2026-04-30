[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 30일

AI 핵심 요약beta
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◆국회의장
09:00 2026 한국포럼 <K-콘텐츠, 세계를 설계하다> / 대한상공회의소 국제회의장
10:00 국회기록원 개원식 / 독립기억광장 옆 및 국회박물관 중앙홀
15:00 신문방송편집인협회 토론회 / 한국프레스센터 서재필실
19:00 국회정각회 부처님오신날 봉축점등식 / 국회 중앙잔디광장
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력우주항공법안심사소위원회 / 본관 627호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
14:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
◆의원실 세미나
10:00 용혜인 의원실 등, AI 데이터센터 특별법 문제 진단과 대안 모색 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 곽상언 의원실 등, 가축분뇨 자원화 촉진과 이용 다각화를 위한 정책 간담회 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 이용우 의원실 등, 눈 감은 사법부, 멈춰선 노동 정의: 불법파견 판결 후퇴의 실태와 과제 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 민병덕 의원실 등, 미래지향 한일관계를 만드는 한일외교포럼 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 전진숙 의원실 등, 지방시대 지역테마파크의 공공적 가치와 발전전략 연속 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:30 박홍배 의원실, 제137회 세계 노동자의 날 기념 시리즈 좌담회: 다시, 노동의 시간: 5회차 다시, 노동의 시간 / 의원회관 신관 제1세미나실
13:00 김현 의원실 등, YTN 정상화를 위한 공적 소유구조와 사회적 책임의 제도화 / 이룸센터 소교육실
13:30 김영배 의원실 등, 의회주의의 다양한 경로와 유형: 비교를 통한 한국 의회의 진단 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, K-퀀텀 얼라이언스 출범 및 퀀텀AI금융융합 포럼 / 국회도서관 대강당
14:00 박지혜 의원실, 경기북부 미래교육 활성화 토론회: 의정부 지역현안 토론회 1 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 김남희 의원실 등, 돌봄통합지원법의 원활한 시행을 위한 국회토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 박희승 의원실 등, 초고령사회 대응을 위한 고령자 주거-돌봄 연계와 고령친화도시 실행 전략 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 박정현 의원실 등, 탄소중립 선언 5년 지방정부의 성과와 한계 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이강일 의원실 등, 해외공사 하도급대금 미지급 불공정 행위 개선을 위한 토론회 / 의원회관 306호
19:20 김윤 의원실 등, 필수의료 강화 및 의료격차 해소를 위한 과제: 찾아가는 현장 토론회 in 충북 / 오송첨단의료산업진흥재단 커뮤니케이션센터 대회의실
◆소통관 기자회견
10:00 노서영 대변인, [기본소득당 노동선거대책위원회 정책 발표 기자회견]
10:20 고민정 의원, [개헌안 국회 본회의 처리 촉구 기자회견]
10:40 정춘생 의원, [현안 기자회견]
11:00 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
11:20 김용만 의원, [정치 현안 기자회견]
14:00 김상욱 의원, [울산통합발전공사 유치 관련 기자회견]
14:20 서미화 의원, [전국장애인위원회 6.3 지방선거 공약 발표 기자회견]
15:00 이정헌 의원, [정원오 서울시장 후보 캠프 브리핑]
15:20 김승수 의원, [한예종 광주 이전 법안 관련 기자회견]
16:00 우재준 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
11:00 인재영입식(3차) / 국회 본관 당대표회의실
15:00 <착!붙 공약 프로젝트> 16호·17호·18호·19호 공약 발표 / 국회 본관 당대표회의실
19:00 불기2570(2026)년 국회정각회 부처님오신날 봉축점등식 / 국회 중앙잔디광장
*천준호 원내대표 직무 대행
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 국회기록원 개원식 / 국회도서관 남측 삼거리
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
10:30 소상공인연합회 6·3지방선거 정책과제 전달식 / 국회 본관 228호
19:00 불기 2570년 국회 정각회 부처님 오신날 봉축 점등식 / 국회 중앙잔디광장
*송언석 원내대표
11:00 민생현장 방문 / 노량진 수산시장
14:00 이권재 오산시장 후보 선거사무소 개소식 / 경기도 오산시 오산천로 278 2층
◆조국혁신당
*조국 평택을 국회의원 재선거 후보
07:00 서정리역 출근인사 / 서정리역 인근 고덕동 內 버스정류장
16:45 금속노조 쌍용차지부 김득중 지부장 만남 및 퇴근 인사 / 한국니토옵티칼 현곡공장
18:35 YTN 라디오 <김준우의 뉴스 정면 승부> 전화 인터뷰
*서왕진 원내대표
09:30 제2차 중앙선거대책위원회 / 국회 본관 224호
10:00 똑소리 나는 정책발표회(노동분야) / 국회 본관 224호
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 세종 지역 현장 최고위원회의 / 세종특별자치시 절재로 172, 111호
*이준석 당대표
08:20 세종시 성금교차로 아침인사 / 세종 절재로 194
11:30 성금교차로 거리 지원 유세 / 세종 절재로 194
12:00 세종호수공원 시민 인사 / 세종 다솜로 216
16:00 김주우 경기도 시흥시의회 가선거구 예비후보 선거사무소 개소식
chogiza@newspim.com