[종합] 알파벳, 클라우드 부문 63% 성장…시간 외 6% 급등

AI 핵심 요약beta
- 알파벳이 29일 1분기 매출을 전년 대비 20% 증가한 1099억 달러로 발표했다.
- 구글 클라우드 매출이 63% 급증한 200억 달러를 기록하며 최고 성장률을 이끌었다.
- 주가는 실적 발표 후 6.72% 상승한 373.45달러를 기록했다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 알파벳이 지난 2022년 이후 가장 높은 분기 매출 성장률을 기록했다. 인공지능(AI) 확산 속에서 클라우드 부문의 폭발적 성장이 이 같은 성과를 이끌었다.
알파벳은 29일(현지시간) 뉴욕증시 정규장 마감 후 1분기 매출액이 전년 대비 20% 증가한 1099억 달러라고 밝혔다 .이는 시장 조사기관 LSEG가 집계한 전문가 예상치인 1072억 달러를 상회한 기록으로 2022년 이후 분기 기준 최고 매출 성장률이다. 조정 주당순이익(EPS)은 5.11달러를 기록했으며 순이익은 625억7000만 달러로 전년 대비 81% 급증했다.
부문별로는 구글 클라우드 매출이 전년 대비 63% 급증한 200억2000만 달러를 기록해 스트리트어카운트 예상치인 180억5000만 달러를 크게 웃돌았다. 구글 클라우드 수주 잔고는 4600억 달러에 달한다. 순다르 피차이 최고경영자(CEO)는 제미나이 엔터프라이즈 유료 월간 활성 사용자가 전분기 대비 40% 증가했다고 설명했다.
광고 매출은 전년 대비 15% 증가한 772억5000만 달러를 기록했다. 유튜브 광고 매출은 98억 8000만 달러로 스트리트어카운트 예상치인 99억 9000만 달러를 소폭 하회했다. 트래픽 획득 비용은 152억2000만 달러로 예상치인 153억 달러에 못 미쳤다.
웨이모 등을 포함한 아더 벳츠의 매출은 4억1100만 달러로 1년 전 4억5000만 달러보다 감소했다. 다만 웨이모는 이번 분기 주당 완전 자율주행 운행 횟수 50만 회를 돌파했다.
알파벳 주가는 이달 들어 21% 상승해 매그니피센트7 중 가장 좋은 성과를 기록하고 있다. 이날 실적 발표 후 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 4시49분 알파벳 A주는 6.72% 급등한 373.45달러를 기록했다.
mj72284@newspim.com