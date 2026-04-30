[6·3 지선] 정원오, 노동 공약…"서울형 유연근무 확대, 프리랜서 유급병가 지원"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 서울형 유연근무와 유급병가 지원 공약을 발표했다.
- 프리랜서 등 취약노동자 대상 시범사업으로 유급병가 도입하고 단계 확대한다.
- AI 전환지원위 설치와 필수노동자 조례 전역 확산으로 산재 제로화 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 주요 공약인 30분 통근 시대를 열기 위한 '서울형 유연근무'를 확산하고, 프리랜서 등 취약 노동자들이 유급병가를 쓸 수 있도록 지원하겠다는 노동 정책을 내놨다. 이재명 대통령의 국정 주요 시책인 '산재 제로화'도 강조했다.
정 후보는 30일 오전 서울 종로구 청계천 전태일 열사 기념관 앞에서 기자회견을 통해 이런 내용의 '일하는 시민의 목소리로 다시 만드는 노동존중 특별시 서울' 공약을 발표했다.
이날 자리에는 캠프 박홍배(초선·비례) 제1정책본부장과 전순옥 전태일기념관장이 참석했다. 또 전태일 열사와 뜻을 함께 했던 청계피복노조원들의 모임인 청우회, 봉제인회 등도 같이했다.
정 후보는 프리랜서나 자영업자 등 산재보험 적용·연차 사용이 어려워 다치거나 병들어도 쉬지 못하는 시민들을 위해 서울형 유급병가 지원 제도를 도입한다고 밝혔다. 플랫폼 노동자, 일용직 등 취약노동자들을 상대로 우선 시범사업으로 시작하고, 단계적으로 확대한다.
아울러 '내 집 앞 공공 공유 오피스' 조성 등을 포함한 서울형 유연근무 확산을 지원한다. 재택 근무, 원격 근무, 시차 출근 등 유연근무 제도를 택하는 기업에게 '스마트워크 인증'을 해주고 장려금을 지급한다.
노동자들이 일자리를 잃거나 소외되지 않도록 할 계획이다. 노동자, 기업, 전문가 등이 참여하는 'AI 전환지원위원회'를 설치하고, 노동자의 참여 및 권익 보호가 반영되도록 '서울형 노동자 보호 기준'을 마련한다.
산재 사망 제로화나 임금 체불 근절 등에 대응하기 위해 성동구에서 전국 최초로 제정했던 필수노동자 지원 조례를 서울 전역으로 확산한다.
정 후보는 "내일은 5월1일로 63년 만에 노동절이라는 이름을 되찾아 맞이하는 첫날이다. 전태일다리를 찾아 헌화하면서 '일하는 사람이 존중받는 세상'을 다시 마음에 새겼다"며 "서울이 노동으로 움직인다면 일하는 시민의 시간도 서울시가 함께 책임져야 한다"고 강조했다.
이어 "오늘 새벽 만난 노동의 현장과 전태일의 꿈을 서울시의 정책으로 이어가겠다. 일하는 시민의 시간을 지키고 노동이 존중받는 서울을 만들겠다"고 말했다.
100wins@newspim.com