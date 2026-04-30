[속보] 종합특검 "수사 방해 관련 검찰총장 직무대행 등 징계절차 개시 요청"

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 30일 검찰총장 직무대행·대검찰청 감찰부장에 대한 징계 절차를 법무부에 요청했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "대검찰청은 종합특검법 제6조 제6항에 따라 반드시 수사협조를 이행해야 함에도 법률적 근거없이 '종합특검이 요구한 자료 일체는 관련 규정에 따라 제공할 수 없다'며 수사 협조 요청을 거부했다"며 이같이 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 30일 검찰총장 직무대행·대검찰청 감찰부장에 대한 징계 절차를 법무부에 요청했다.
종합특검은 이날 공지를 통해 "대검찰청은 종합특검법 제6조 제6항에 따라 반드시 수사협조를 이행해야 함에도 법률적 근거없이 '종합특검이 요구한 자료 일체는 관련 규정에 따라 제공할 수 없다'며 수사 협조 요청을 거부했다"며 이같이 밝혔다.
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