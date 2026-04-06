종합특검 "쌍방울 대북송금 관련 尹정부 개입 시도 확인"

"조작·회유 의혹 중 尹 보고 단서 확인된 사건만 수사"

종합특검, 파견검사 정원 채울 때까지 추가 인력 요청

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 쌍방울 대북송금 사건 수사와 관련해 윤석열 정부의 개입 시도를 확인했다.

권영빈 특별검사보(특검보)는 6일 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "서울고검 인권침해점검TF로부터 이첩받은 사건 관련해 일단 국가 권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건이라고 보고 있다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀 소속 권영빈 특별검사보가 6일 브리핑을 진행하고 있다. 2026.04.06 yek105@newspim.com

권 특검보는 "2026년 2월 25일 출범한 종합특검은 같은 해 3월 초순경 쌍방울 대북송금 사건 관련해 윤 정부 대통령실의 개입 시도를 확인한 바 있다"며 "이에 따라 지난달 하순 서울고검 인권침해점검 TF에 사건 이첩을 요청한 것"이라고 설명했다.

아울러 권 특검보는 "이 점과 관련해 강조하고 싶은 것은 종합특검은 현재 진행되고 있는 조작수사, 조작기소 국정조사 해당 사건 모두를 수사대상으로 보고 있는 것이 아니라, 그 중에서 윤 전 대통령에 대한 보고의 단서가 확인된 경우에 수사대상 여부를 판단한다"고 강조했다.

그러면서 "향후 특검법과 원칙에 따라 종합특검의 수사 대상에 관해 조사를 수사를 진행할 예정이고, 수사 과정에서 국민의 알 권리를 위해 필요한 내용을 공유할 것"이라고 덧붙였다.

권 특검보는 "지난주 국회 생중계 현장에서 대검(찰청) 측이 사건 기록이 이첩됐다는 말을 함으로써 은밀하게 진행돼야 할 수사가 만천하에 공개됐다"며 "그에 따라 여러 억측과 의심이 많고, 종합특검에 대한 불신도 보이는 것 같아 이것은 '잘못된 생각'이라는 것을 분명히 하고자 이 자리에 섰다"고 목소리를 높였다.

종합특검은 이첩받은 사건과 관련해 법무부에 검사 파견을 추가로 요청했다. 현재 검사 파견 인원 12명을 두고 있는 종합특검은 파견 검사 정원(최대 15명)을 채울 때까지 추가 인력을 요청할 방침이다.

앞서 구자현 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)은 지난 3일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회(특위)' 기관보고에 출석해 "종합특검이 서울고검 인권침해점검 TF에 '진술 회유 의혹' 사건 이첩을 요청했다"고 밝혔다.

서울고검 TF는 정성호 법무부 장관의 지시에 따라 지난해 9월 설치된 검찰 내 진상조사 기구다. TF는 출범 이후 수원지검이 연루된 연어·술 파티 진술 회유 의혹, 최근 제기된 형량 거래 의혹 등을 차례로 들여다보고 있다.

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