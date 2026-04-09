국힘 TK권 광역의원 10곳·기초의원 6곳 경선 대진표 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경북도당 공관위가 9일 지방선거 공천 후보 경선 대진표를 발표했다.
- 광역의원 10곳과 기초의원 6곳 등 16곳 경선 지역을 공개했다.
- 당원 선거인단 100% 방식으로 공천 후보를 결정한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북권 광역의원과 기초의원 선거 관련 국민의힘 공천 후보 경선 대진표가 나왔다.
국민의힘 경북도당 공천관리위원회(위원장 구자근)는 제9회 전국동시지방선거 경북도당 공관위 제8차 회의 결과를 9일 발표했다.
이날 발표된 경선 지역은 국민의힘 광역의원 선거구 10곳과 기초의원 선거구 6곳 등 16곳이다.
관심이 집중되고 있는 울진지역 기초의원 선거구별 경선 대진표는 이날 발표되지 않았다.
국민의힘 경북도당 공관위가 발표한 광역의원과 기초의원 경선 대진표는 아래와 같다.(가나다 순)
◇ 광역의원
△김천시 2선거구 이영두·이우청 △김천시 3선거구 박선하·조용진 △구미시 5선거구 이명희·정근수 △구미시 8선거구 김영길·백순창·임명해 △영천시 2선거구 박영환·윤승오 △청도군 이광동·이종평 △의성군 1선거구 김만용·김성열·박지혁 △의성군 2선거구 김수문·안병만·최훈식 △청송군 김성동·신효광 △영덕군 김은희·김진기·이영철·황재철
◇ 기초의원
△구미시 '가' 선거구 김효석·오준석 △의성군 '가' 선거구 김현찬·이경원·이상국·지무진 △의성군 '나' 선거구 김광호·김영대·박원규·신태수·이창하 △청송군 '가' 선거구 김경남·박신영·심상휴·조찬걸·황진수 △영덕군 '가' 선거구 김철수·나현주·박현규·배재현 △영덕군 '나' 선거구 김성호·김일규·박동성·신정희·조상준
한편, 이들 경선 예비후보자들은 '당원 선거인단 100%' 방식의 경선을 거쳐 공천 후보로 결정된다.
nulcheon@newspim.com