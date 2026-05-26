유진자산운용, 1796억 규모 '반디불 목표전환형 펀드' 설정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주주환원 강화 수혜 기업에 투자…목표수익률 6% 달성 추구

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유진자산운용은 지난 15일 1796억원 규모로 '유진 챔피언 반디불 목표전환형 펀드(채권혼합)'를 총 설정했다고 26일 밝혔다.

유진자산운용에 따르면 해당 펀드는 6~15일 모집을 진행했으며, 반도체·AI 밸류체인과 배당을 포함한 주주환원 강화 수혜 기업에 투자해 목표수익률 6% 달성을 추구하는 목표전환형 상품이다.

상품명인 '반디불'은 반도체·AI 밸류체인, 디비던드(배당) 및 주주환원 강화, 불마켓의 의미를 담고 있다. 친숙한 이름을 통해 상품의 핵심 투자 콘셉트를 직관적으로 전달하고자 했다는 설명이다.

유진자산운용. [사진=유진자산운용]

최근 국내 증시에서는 AI 산업 확산에 따른 반도체 밸류체인 성장 기대와 함께, 기업 밸류업 및 주주환원 강화 흐름에 대한 관심이 높아지고 있다. 유진자산운용은 이러한 시장 환경 속에서 성장성과 재평가 가능성을 동시에 갖춘 기업에 주목해 이번 상품을 기획했다.

펀드는 배당 확대, 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책 강화에 따라 기업가치 재평가가 기대되는 종목까지 폭넓게 편입하는 전략을 활용한다. 여기에 채권혼합형 구조를 통해 주식시장 변동성 부담을 완화하면서 6% 목표수익률 달성을 추구한다.

목표전환형 구조도 특징이다. 펀드가 사전에 정한 목표수익률에 도달할 경우 위험자산 비중을 낮추고 안정적인 자산 중심으로 전환하는 방식으로 운용된다. 이를 통해 투자자는 성장 테마의 상승 기회를 추구하면서도 목표 도달 이후에는 보다 안정적인 운용 구조로 전환되는 효과를 기대할 수 있다.

유진자산운용 관계자는 "반디불펀드는 반도체·AI라는 구조적 성장 테마와 주주환원 강화라는 시장의 주요 변화를 함께 담은 상품"이라며 "모집기간 중 1796억원이 유입된 것은 해당 투자 콘셉트와 6% 목표수익률 구조에 대한 판매채널과 투자자들의 관심이 반영된 결과"라고 말했다.

rkgml925@newspim.com