[오늘날씨] 전국 흐리고 강한 비...제주·전남·경남 최대 120mm

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 26일 전국에 강한 비와 강풍이 예상된다고 밝혔다
- 제주·전남남해안·경남에 최대 120mm 등 전국에 많은 비가 오겠고 강풍이 불겠다
- 아침 15~24도·낮 22~30도로 비교적 덥고 미세먼지는 전국 ‘좋음~보통’ 수준을 보이겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 26일 전국은 흐리고 강풍과 함께 많은 비가 예상된다. 제주, 전남, 경남 등 남부지방에는 최대 120mm 강수량을 기록하겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 남서쪽에서 다가오는 저기압 영향을 점차 받겠다.
전국이 차차 흐려져 오전부터 대부분 지역에 비가 내리기 시작하겠다. 비는 27일까지 이어지겠다.
예상 강수량은 제주도, 전남남해안, 경상남도에 40~120mm 이상이다. 충청도, 전라도, 경상북도, 강원영동은 20~40mm다. 수도권과 강원영서는 5~20mm다.
폭우와 함께 강풍도 예상된다. 제주도와 전남해안, 경남서부남해안은 순간풍속 시속 70km 이상이고 전국 대부분 지역은 순간풍속 시속 55km 안팎이다.
아침 최저기온은 15~24도다. 지역별로는 ▲서울 22도 ▲인천 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲대전 20도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲제주 22도다.
낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 23도 ▲춘천 28도 ▲강릉 25도 ▲대전 27도 ▲대구 27도 ▲부산 24도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲제주 27도다.
미세먼지 농도는 전국이 '좋음~'보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상은 0.5~3.5m, 서해상은 0.5~2.5m, 동해상은 0.5~2.0m로 일겠다.
krawjp@newspim.com