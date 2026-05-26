[오늘날씨] 전국 흐리고 강한 비...제주·전남·경남 최대 120mm

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오전부터 대부분 지역서 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 26일 전국은 흐리고 강풍과 함께 많은 비가 예상된다. 제주, 전남, 경남 등 남부지방에는 최대 120mm 강수량을 기록하겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 남서쪽에서 다가오는 저기압 영향을 점차 받겠다.

시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국이 차차 흐려져 오전부터 대부분 지역에 비가 내리기 시작하겠다. 비는 27일까지 이어지겠다.

예상 강수량은 제주도, 전남남해안, 경상남도에 40~120mm 이상이다. 충청도, 전라도, 경상북도, 강원영동은 20~40mm다. 수도권과 강원영서는 5~20mm다.

폭우와 함께 강풍도 예상된다. 제주도와 전남해안, 경남서부남해안은 순간풍속 시속 70km 이상이고 전국 대부분 지역은 순간풍속 시속 55km 안팎이다.

아침 최저기온은 15~24도다. 지역별로는 ▲서울 22도 ▲인천 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 19도 ▲대전 20도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. ▲서울 27도 ▲인천 23도 ▲춘천 28도 ▲강릉 25도 ▲대전 27도 ▲대구 27도 ▲부산 24도 ▲전주 27도 ▲광주 26도 ▲제주 27도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음~'보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상은 0.5~3.5m, 서해상은 0.5~2.5m, 동해상은 0.5~2.0m로 일겠다.

krawjp@newspim.com