한미반도체, 팝 아티스트 콜버트와 두 번째 협업

랍스터 캐릭터가 'HANMI' 로고 완성하는 아트워크 공개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한미반도체가 팝 아티스트 필립 콜버트와 두 번째 아트워크 협업을 26일 공개했다. 새 작품은 콜버트의 상징인 랍스터 캐릭터들이 붓과 물감으로 'HANMI' 로고를 함께 완성하는 장면을 팝아트 감성으로 표현했다.

한미반도체, 필립 콜버트 협업 아트워크. [사진=한미반도체]

영국 스코틀랜드 출신의 필립 콜버트는 강렬한 색감과 만화적 요소를 활용한 작품으로 알려져 있다. 랍스터를 예술적 심볼로 내세워 회화, 미디어 아트, 패션 등 다양한 분야에서 활동 중이다. 그의 작품은 애플, 삼성, 나이키, 벤틀리, 롤렉스 등 글로벌 브랜드와의 협업으로도 알려져 있다.

지난해 첫 협업에 이은 이번 프로젝트에서 콜버트는 "한미 로고를 하나의 캔버스로 변신시켜 랍스터들이 생동감 넘치는 붓을 들고 로고를 함께 그려내는 모습을 통해 유머와 활기찬 에너지를 전달하고자 했다"고 설명했다.

한미반도체는 올림픽대로 동작대교 남단 옥외광고에 이번 아트워크를 게재한다. 회사는 전 세계 약 340개 고객사를 보유한 반도체 장비 기업으로, AI 반도체의 핵심 부품인 HBM TC 본더 시장에서 세계 1위를 차지하고 있다.

kji01@newspim.com