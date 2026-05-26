비에이치아이, 이스라엘 발전소에 575억원 HRSG 공급

AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가로 LNG 복합화력 발전 인프라 수요 급증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에너지 인프라 전문기업 비에이치아이(BHI)가 이스라엘 에슈콜 발전소에 약 575억원 규모의 배열회수보일러(HRSG) 공급 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 이스라엘 남부 항구도시 아슈도드 인근 에슈콜 발전소에 850MW급 HRSG 1기를 공급할 예정이다. 이는 지난 3월 수주한 자피트 발전소 향 HRSG 공급 프로젝트의 후속 계약으로, 두 건을 합산한 수주액은 1200억원을 상회한다. 아슈도드 지역에는 130MW 규모의 AI 데이터센터 '오페크(Ofek)'가 들어설 예정이며, 비에이치아이가 공급하는 HRSG는 현지 전력 공급에 기여할 것으로 보인다.

전 세계적으로 AI 데이터센터 확산에 따른 전력 수요가 급증하면서 발전 인프라 증설이 활발해지고 있다. 건설 기간이 긴 원자력 발전보다 LNG 복합화력 발전이 주요 전력원으로 주목받으면서 가스터빈 제조사들이 자체 제작해오던 HRSG를 비에이치아이 같은 전문 기업에 외주하는 사례가 늘고 있다.

비에이치아이 로고. [사진=비에이치아이]

비에이치아이는 약 380명의 설계 및 연구개발(R&D) 인력을 보유하고 있으며, 광범위한 협력사 네트워크 기반의 제작 시스템을 운영하고 있다. 회사 관계자는 "동일 고객사가 추가 프로젝트를 발주한 것은 당사의 기술력, 납기, 품질에 대한 역량을 인정한 것"이라며 "현재 세계 각지에서 발생하고 있는 프로젝트 협업 요청에 지속 대응하고 있다"고 말했다.

한편 비에이치아이는 향후 수년간 유럽과 미국 등에서 이어질 다수의 프로젝트 수주를 위해 올해 관련 지역에 역량을 집중하고 있다.

nylee54@newspim.com