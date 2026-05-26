IBK기업은행, 원금 보장형 지수연동예금 출시

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KOSPI200 지수 기초자산, 지수변동 따라 수익률 결정

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행이 KOSPI200 지수 변동에 따라 원금과 최소 이자를 보장받으면서 추가 수익을 기대할 수 있는 'IBK지수연동예금(ELD) 26-1차'를 26일 출시한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행이 KOSPI200 지수 변동에 따라 원금과 최소 이자를 보장받으면서 추가 수익을 기대할 수 있는 'IBK지수연동예금(ELD) 26-1차'를 26일 출시한다고 밝혔다. [사진=IBK기업은행]2026.05.26 dedanhi@newspim.com

이 상품은 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하며, 지수의 변동에 따라 수익률이 결정되는 특징이 있다. 예금의 안정성과 투자형 상품의 수익성을 결합한 방식으로, '안정상승낙아웃형 6개월'과 '안정상승낙아웃형 1년' 두 가지 형태로 제공된다.

'안정상승낙아웃형 6개월'은 비교지수가 기준지수 대비 20% 이하 상승 시 연 0.5%에서 최대 연 6.3%의 수익률을 제시한다. 반면, '안정상승낙아웃형 1년'은 기준지수 대비 30% 이하 상승 구간까지 수익률이 연동되며, 연 1.5%에서 최대 연 6.0%의 수익률이 제공된다.

다만, 두 유형 모두 지수연동기간 중 KOSPI200 지수가 기준지수 대비 정해진 상승률을 한 번이라도 초과하면 낙아웃이 발생하게 된다. 이 경우 사전에 정한 금리인 '안정상승낙아웃형 6개월'은 연 0.5%, '안정상승낙아웃형 1년'은 연 2.5%로 수익률이 마감된다.

가입 대상은 개인고객이며, 가입 금액은 100만원 이상으로 설정됐다. 상품별로 중복 가입이 가능하며, 총 판매한도는 500억원이다. 판매는 오는 6월 9일까지 진행되며, 전국 IBK기업은행 영업점에서 가입할 수 있다.

기업은행 관계자는 "이번 상품은 안전성과 추가 수익을 모두 기대하는 고객들에게 적합한 선택이 될 것"이라며 "앞으로도 시장 환경을 반영한 다양한 예금상품을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com