한화파워, 캐나다 앨버타대와 친환경 에너지 협력...'60조원 잠수함 사업' 지원

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화파워(대표이사 Rafi Balta)는 지난 22일(현지시간) 캐나다 앨버타 대학교와 친환경 에너지 공동 연구개발에 대한 양해각서(MOU)를 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 한화파워가 보유하고 있는 ▲폐열 회수 발전 시스템 ▲터보 팽창 발전기(TEG, Turbo Expander Generator) ▲탄소 포집·활용·저장(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술 등 차세대 친환경 발전 기술의 공동 연구개발을 골자로 하며, 한화오션의 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 연계된 산업기술협력(ITB) 프로그램의 일환으로 추진됐다.

한화파워는 고성능 가스터빈 및 압축기 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 글로벌 에너지 솔루션 시장을 선도하는 기업이다. 장비 제조에서 운영·서비스까지 전력 산업 가치사슬 전반을 아우르는 통합 에너지 인프라 솔루션을 제공하며, 청정 에너지 전환을 주도하고 있다.

22일 캐나다 현지에서 한화파워 마이클 시커(Michael Sicker) 한화파워 미주법인장(좌)과 앨버타 대학교 데이비드 브레슬러(David Bressler) 국제·혁신·기업 부총장(우)이 MOU를 체결했다. [사진=한화파워]

앨버타 대학교는 세계적인 수준의 기술 전문성과 에너지 혁신 분야의 오랜 역사를 자랑하는 기관이다. '에너지'는 앨버타 대학교의 핵심 연구 분야로, 탄화수소부터 재생에너지 기술에 이르는 폭넓은 영역에서 급변하는 글로벌 에너지 환경에 대응할 전문 인력과 역량을 육성해왔다.

한화파워 마이클 시커(Michael Sicker) 미주 법인장은 "에너지 산업의 메카인 앨버타대와 함께하게 되어 기쁘다. 학생들이 이번 협력을 통해 미래의 에너지 전문가로 성장할 수 있기를 바란다"며, "한화파워에도 캐나다 현지에서 기술력을 검증하고 고도화할 좋은 기회가 될 것"이라고 전했다.

한화파워는 지난 20일 캐나다 에너지 인프라 기업 펨비나 파이프라인(Pembina Pipeline Corporation)과도 친환경 발전 사업을 위한 양해각서를 체결하고, 캐나다 내 한화그룹의 친환경 에너지 생태계 조성에 박차를 가하고 있다.

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