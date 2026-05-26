"차만 파는 게 아닙니다"…현대차그룹, 북미 월드컵서 '미래 모빌리티' 띄운다

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아틀라스 축구 영상으로 로보틱스 기술 부각…기아는 운영 차량 660대 지원

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵이 현대자동차그룹의 미래 모빌리티 기술을 알리는 '글로벌 쇼케이스'가 될 전망이다.

현대차는 휴머노이드 로봇과 팬 체험 콘텐츠를 앞세우고, 기아는 대규모 운영 차량 지원을 통해 북미 핵심 시장에서 브랜드 인지도 확대에 나선다.

2026 FIFA 북중미 월드컵을 앞두고 현대자동차그룹의 미래 모빌리티 마케팅을 형상화한 이미지. 경기장 위 휴머노이드 로봇과 현대차·기아 차량을 배치해 로보틱스와 모빌리티 기술을 함께 강조했다. [AI일러스트=이찬우 기자]

26일 업계에 따르면 현대차·기아는 오는 6월 11일부터 7월 19일까지 미국·캐나다·멕시코 등 북미 3개국에서 열리는 '2026 FIFA 북중미 월드컵' 공식 모빌리티 파트너로 활동한다.

이번 대회는 참가국이 기존 32개국에서 48개국으로 확대된 첫 월드컵이다. 경기 수와 관람객, 글로벌 시청 규모가 대폭 늘어나는 만큼 공식 파트너사의 브랜드 노출 효과도 이전 대회보다 커질 것으로 전망된다.

현대차그룹은 글로벌 자동차 업계 가운데 유일한 FIFA 공식 모빌리티 파트너다. 1999년 미국 여자 월드컵부터 FIFA와 협력 관계를 이어왔으며, 2030년까지 FIFA가 주관하는 주요 국제대회에서 모빌리티 부문 공식 후원사 지위를 확보한 상태다.

이번 월드컵에서 현대차가 특히 강조하는 분야는 로보틱스다. 현대차그룹은 지난 25일 공식 유튜브 채널을 통해 '스쿨 오브 풋볼(School of Football)' 영상을 공개했다.

영상에는 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 '아틀라스(Atlas)'가 역대 월드컵 경기 영상을 보며 선수들의 움직임과 자세를 학습하는 모습이 담겼다. 영상 말미에는 아틀라스가 승부차기를 하듯 공 앞으로 걸어가 슈팅하는 장면도 등장한다.

업계에서는 현대차그룹이 월드컵 현장에서 아틀라스를 활용한 시축 퍼포먼스나 로보틱스 기술 시연에 나설 가능성도 거론한다. 현대차는 앞서 이번 월드컵에서 아틀라스와 사족보행 로봇 '스팟(Spot)'을 지정 장소에 선보이고, 경기 운영과 팬 경험, 안전·효율성 강화 등에 활용하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

문화 마케팅도 병행한다. 현대차는 미국 뉴욕 맨해튼 록펠러센터 내 라디오 파크에 FIFA 뮤지엄을 열고 '레거시 오브 챔피언즈(Legacy of Champions)' 전시를 개최한다. 전시는 1930년 첫 월드컵부터 이어진 역사적 순간을 조명하는 데 초점을 맞췄다.

월드컵 첫 우승 트로피인 '줄리메컵'과 현재의 FIFA 월드컵 트로피 특별 전시도 예정돼 있다. 현대차는 이번 전시를 통해 글로벌 축구 팬들과의 접점을 확대하고, 로보틱스 체험 요소를 결합해 미래 기술을 친근하게 전달한다는 방침이다.

로보틱스는 현대차그룹의 미래 핵심 사업이다. 최근 해외 기관투자자 대상 기업설명회(IR) 자료에 따르면 현대차그룹은 오는 2028년 미국에 연간 3만대 규모의 로봇 생산 체계를 구축하고, 현대차·기아 생산 현장에 아틀라스 등 로봇 2만5000대 이상을 투입할 계획이다. 이번 월드컵은 이러한 로보틱스 전략을 대중에게 각인시킬 대형 글로벌 무대인 셈이다.

기아는 대규모 차량 지원으로 북미 시장 공략 속도를 높인다. 기아는 최근 미국 로스앤젤레스(LA) 스타디움에서 차량 전달식을 열고 월드컵 운영 지원 차량 660대를 공급한다고 밝혔다.

지원 차량에는 텔루라이드, 쏘렌토, 스포티지, 카니발, K4, 니로, 쏘넷 등 주요 글로벌 전략 차종이 포함됐다. 대회가 북미 3개국 전역에서 열리는 만큼 기아는 SUV와 친환경차 중심의 다양한 라인업으로 노출 효과를 극대화할 계획이다.

특히 북미 시장에서 인기가 높은 텔루라이드와 스포티지 등이 경기장과 주요 행사장, 선수단·관계자 이동 과정에서 활용되면 자연스러운 브랜드 노출이 가능하다.

차량 지원 외에 글로벌 마케팅도 병행한다. 기아는 어린이가 선수들과 함께 입장해 공인구를 전달하는 '오피셜 매치볼 캐리어(OMBC)' 프로그램을 운영한다. FIFA 월드컵 디스플레이 테마 출시 등 디지털 캠페인도 함께 진행할 예정이다.

현대차·기아가 월드컵 후원에 적극적인 이유는 압도적인 홍보 효과 때문이다. 월드컵은 전 세계 수십억명이 시청하는 글로벌 스포츠 이벤트다. 경기장 광고판과 운영 차량, 전시장 콘텐츠 등을 통한 브랜드 각인 효과가 크다.

특히 이번 대회가 현대차그룹의 핵심 공략 지역인 북미에서 열린다는 점도 의미가 있다. 미국은 대형 SUV와 하이브리드, 전기차 수요가 동시에 큰 시장이다. 현대차·기아는 북미에서 친환경차 라인업과 현지 생산 기반을 확대하고 있다.

업계에서는 이번 월드컵이 현대차그룹의 스포츠 마케팅 변화를 보여주는 상징적 무대가 될 것으로 본다. 과거 월드컵 후원이 경기 운영 차량 제공과 광고판 노출 중심이었다면, 이제는 로보틱스와 디지털 경험, 친환경 모빌리티가 결합한 종합 브랜드 플랫폼으로 진화했기 때문이다.

업계 관계자는 "월드컵은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 글로벌 기업들이 브랜드 정체성을 각인시키는 무대"라며 "현대차·기아는 이번 북중미 월드컵을 계기로 단순 완성차 제조사를 넘어 로보틱스와 미래 모빌리티 기업이라는 이미지를 강화하려는 전략"이라고 말했다.

chanw@newspim.com