정동영 "민족공동체 통일방안으로 다시 출발해야 할 순간"

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화해·협력 단계 복원 촉구…"적대와 증오만 남은 현실 바꿔야"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 정동영 통일부 장관이 26일 "민족공동체 통일방안으로 다시 출발해야 할 순간"이라며 남북 화해·협력 단계의 복원을 촉구했다.

정 장관은 이날 서울 강북구 국립평화통일민주교육원에서 열린 14회 평화통일교육주간 개막식 환영사를 통해 이같이 말했다.

정 장관은 "점진적으로, 단계적으로, 평화적으로 민족공동체를 형성해 나가는 것이 헌법이 명시한 평화통일의 길"이라고 밝혔다.

정동영 통일부 장관이 26일 서울 강북구 국립평화통일민주교육원에서 열린 14회 평화통일교육주간 개막식에서 환영사를 하고 있다. [사진=통일부]

정 장관은 개성공단 조성과 금강산 관광, 철도·도로 연결, 남북 정상회담 등 화해협력 시기의 성과들이 모두 허사로 돌아갔다고 말했다.

그는 "그동안 이뤘던 남북 관계의 성취는 모두 허사로 돌아가고 적대와 대결, 증오만 남았다"며 "다시 신뢰의 탑을 하나둘 쌓아서 1단계 화해·협력 단계로 돌아가 시작해야 하는 순간에 있다"고 진단했다.

정 장관은 1953년 7월 27일 6·25 전쟁 휴전 협정일이 자신의 생일이라고 언급하며 "내가 태어났을 때도, 군 복무 때도, 두 아들이 입대했을 때도 모두 휴전 체제였다"며 "손자들까지 휴전 체제 속에 살게 해서야 되겠는가"라고 목소리를 높였다.

정 장관은 "잿더미에서 경제·민주·문화 강국으로 일어선 대한민국이 분단까지 평화적으로 극복한다면 인류사와 세계사의 모범 국가로 영원히 기록될 것"이라고 강조했다.

정 장관은 "한반도의 불안정한 평화를 공고한 평화체제로 만들어내고 그 기반 위에서 평화통일의 길로 함께 가자"고 촉구했다.

통일교육지원법에 따라 해마다 5월 넷째 주로 지정된 평화통일교육주간은 청소년을 포함한 전 세대에 한반도 분단 현실과 평화통일의 비전을 알리기 위해 마련됐다. 이날 개막식에는 정 장관과 최교진 교육부 장관, 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장 등이 참석했다.

hyun9@newspim.com