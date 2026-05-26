靑, '김관영 교감설' 공방에 "李대통령 끌어들이거나 정쟁 소재 삼는 일 삼가야"

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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 26일 6·3 지방선거 전북도지사 선거에서 이원택 더불어민주당 후보와 무소속 김관영 후보 간에 '대통령 교감' 공방이 일자 "대통령과 청와대를 선거 쟁점에 끌어들이거나 정쟁의 소재로 삼는 일은 삼가 달라"고 요청했다.

청와대 관계자는 이날 "선거는 후보와 유권자의 영역"이라며 선을 그었다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

김 후보는 지난 20일 전북CBS 라디오 인터뷰에서 무소속 출마와 관련해 이 대통령과 교감이 있었느냐는 질문에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 답했다.

정청래 민주당 대표는 전날인 25일 전북 정읍에서 열린 현장 중앙선거대책위원회 회의에서 김 후보를 향해 "금도를 넘어도 한참 넘었다"며 "아무렴 이 대통령이 무소속 후보와 상의했겠느냐"고 따졌다.

그러면서 "이 부분에 대해 직접 해명하고 사과할 일이 있다면 사과하라"고 촉구했다.

정 대표는 또 "청와대에 확인해 보니 사실이 아니라고 한다"며 "이 부분만큼은 그냥 넘어가기 어렵다. 이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박이고 대통령에게 크나큰 누를 끼친 것"이라고 비판했다.

the13ook@newspim.com