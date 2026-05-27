김수현 허위사실 유포 혐의 김세의 구속…법원 "증거인멸 염려"

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성폭력범죄 특별법 위반 및 명예훼손 등 혐의





[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 고(故) 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위 내용을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 지난 26일 구속됐다.

서울중앙지법 부동식 영장전담 부장판사는 이날 김 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 "증거를 인멸하고 도망할 염려가 있다"며 검찰이 청구한 구속영장을 발부했다.

고(故) 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등의 허위 내용을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표가 26일 구속됐다. 사진은 배우 김수현 씨의 명예를 훼손한 혐의를 받고 있는 김 대표가 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 경찰 차량으로 이동하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

김 대표는 앞서 법원에 출석하면서 "오늘도 억지 영장 청구 증거를 찾았다"며 "김수현에 대해서 잠정조치 기간에 김수현 언급했다는 사유 중 하나가 한덕수 대선 후보 관련 총리실 공보실장 김수혜 씨가 사의를 표명하고 한덕수 캠프에 들어갔다고 언급한 부분"이라고 주장했다.

그러면서 "이번 영장청구서에 김수현을 언급했다고 적을 정도로 너무나 기본적인 팩트 정리도 안 된 엉터리"라고 밝혔다.

또 "강남경찰서 A경감과 서울중앙지검 B검사를 법왜곡죄, 허위사실 유포죄, 직권남용감금죄로 내일 바로 서울경찰청에 고소장을 제출할 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 지난해 3월부터 5월까지 유튜브 방송과 기자회견 등을 통해 "김수현이 김새론이 15세 미성년자이던 시절부터 약 6년간 교제했으며, 채무 변제를 압박해 고인을 죽음에 이르게 했다"는 취지의 허위 사실을 반복적으로 유포한 혐의를 받는다. 특히 지난해 5월 유족 측과 함께 연 기자회견에서는 이 같은 주장의 증거라며 고인의 육성 녹취록을 공개하기도 했다.

이에 김 씨측은 "김새론이 성인이 된 이후인 2019년부터 약 1년간 교제했을 뿐 채무 변제를 강요한 적이 없다"고 일축하며 김 대표를 고소했다. 또한 김 대표가 생성형 인공지능(AI)을 활용해 음성을 조작하는 방식으로 허위 녹취록을 꾸며냈다고 주장했다.

경찰은 해당 녹취 파일의 진위 여부를 판별하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰했으나, 국과수는 지난해 11월 AI 조작 여부에 대해 '판정 불가' 결론을 내린 것으로 전해졌다.

pmk1459@newspim.com