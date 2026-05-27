인증평가 강화 앞둔 병원들…CJ프레시웨이, 실무 교육 지원 확대

의료법 개정 움직임 속 병원 운영 부담 증가…영양·급식 관리 대응 지원

단순 급식 넘어 '운영 솔루션 파트너'로…병원 사업 고도화 속도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ프레시웨이가 식자재를 공급하는 병원 고객사를 대상으로 의료기관 인증 및 적정성 평가 대응을 위한 온라인 실무 교육에 나선다고 27일 전했다. 최근 의료기관 운영 평가와 정보보안 관리 기준이 강화되는 흐름 속에서 병원 현장의 대응 역량 확보 수요가 커지자 단순 식자재 공급을 넘어 운영 지원 역할까지 확대하는 모습이다.

의료기관 인증제도는 환자 안전과 의료 질 향상을 목표로 병원 운영 전반을 평가하는 제도다. 영양·급식 관리 역시 주요 평가 항목에 포함된다. 특히 지난 4월 병원급 의료기관 인증 의무화와 정보보안 관리 체계 강화를 담은 의료법 개정안이 발의되면서 의료기관들의 체계적인 평가 대응 필요성이 더욱 커지고 있다.

CJ프레시웨이 병원 고객사 대상 의료기관 인증 및 적정성 평가 교육 홍보물. [사진=CJ프레시웨이 제공]

CJ프레시웨이는 이에 맞춰 총 두 차례 온라인 생방송 교육을 진행한다. 1차 교육은 오는 28일 병원 영양사를 대상으로 실시되며 인증 평가에서 요구되는 영양·급식 관리 실무 중심으로 구성된다. 2차 교육은 6월 17일 요양병원 전 부서를 대상으로 진행되며 적정성 평가 대응을 위한 부서별 핵심 준비 사항을 다룬다.

특히 요양병원이 기존 돌봄 중심에서 환자 안전과 의료 질 관리 중심으로 역할이 확대되면서 관련 평가 기준 역시 고도화되는 추세다. CJ프레시웨이는 이번 교육에서 최신 평가 기준과 부서별 대응 방향, 우수 운영 사례 등 현장 적용도가 높은 실무 정보를 제공하는 데 집중할 계획이다.

CJ프레시웨이는 앞으로 병원 급식 운영 노하우와 식자재 유통 역량을 기반으로 고객사의 운영 효율화와 서비스 품질 향상을 지원하는 '병원 운영 솔루션 파트너' 역할을 강화한다는 방침이다. 회사 관계자는 "병원 현장에서 영양·급식 관리의 전문성과 실행력이 더욱 중요해지고 있다"며 "변화하는 의료환경에 대응할 수 있는 실질적인 솔루션 제공을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com