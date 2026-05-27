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에너지 아끼면 현금으로…정부, 여름철 '에너지 재테크' 서비스 공개

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  • 정부가 27일 여름철 전력 수요 대응 위해 에너지재테크 공공서비스를 시작했다
  • 에너지캐시백·전기차 플러스DR·그린투게더를 혁신서비스로 선정해 요금 절감과 효율적 사용을 유도했다
  • 행안부는 누리집·SNS로 안내를 강화하고 생활밀착형 에너지 절약 서비스를 계속 발굴하겠다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전기 절약하면 최대 120원 캐시백
전기차 충전 할인·가정 에너지 관리 서비스도

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 여름철 전력 수요 증가와 에너지 비용 부담에 대응하기 위해 국민이 일상 속에서 활용할 수 있는 '에너지 재테크' 공공서비스를 시작한다.

행정안전부는 27일 한국전력공사의 '에너지캐시백', 전기차 충전 할인 서비스 '전기차 플러스DR', 국토교통부의 건물 에너지 통합관리 플랫폼 '그린투게더'를 '알려드림, 혁신서비스-에너지 재테크 편'으로 선정해 발표했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

최근 중동 전쟁 장기화로 국제 에너지 가격과 공급 불확실성이 커지는 가운데, 여름철 냉방 수요까지 겹치며 가계와 소상공인의 전기요금 부담이 커지고 있다. 정부는 국민이 생활 속에서 쉽게 참여할 수 있는 에너지 절약 서비스를 통해 비용 부담을 줄이고 지속가능한 소비를 확산한다는 방침이다.

대표 서비스인 '에너지캐시백'은 전기 사용량을 줄이면 현금성 인센티브를 지급하는 제도다. 올해는 혜택 기준을 대폭 완화해 오는 7월부터 12월까지 검침분에 대해 직전 2개년 동월 평균 사용량 대비 1%만 절감해도 캐시백을 받을 수 있도록 했다. 기존 기준은 3% 이상 절감이었다.

지급 단가도 확대됐다. 절감률에 따라 1kWh당 20~30원의 추가 지원금을 더해 최대 120원까지 캐시백을 지급한다.

전기차 이용자를 위한 '전기차 플러스DR' 서비스도 운영된다. 태양광·풍력 등 재생에너지 생산량이 많은 시간대에 전기차를 충전하면 요금을 할인해주는 제도다.

전라·경상·충청권 등 지정 충전소에서 '플러스DR 발령 시간'에 맞춰 충전할 경우 평상시에는 8%, 설·추석 전후 7일간은 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 관련 정보는 'KEPCO PLUG' 앱에서 확인 가능하다.

국토교통부의 '그린투게더'는 가정의 전기·가스·지역난방 사용량을 실시간으로 관리할 수 있는 서비스다. 최근 2년간 에너지 사용량을 월별 그래프로 확인할 수 있고, 동일 면적 이웃집 평균 사용량과 비교 분석도 가능해 효율적인 절약 계획 수립에 도움을 준다.

행정안전부는 정부혁신 누리집과 공식 SNS 채널을 통해 관련 서비스 정보를 지속적으로 안내할 계획이다.

김민재 행정안전부 차관은 "에너지 절약은 국민 생활비 부담 완화와 지속가능한 소비를 동시에 실현할 수 있는 중요한 과제"라며 "앞으로도 국민이 일상 속에서 체감할 수 있는 생활밀착형 혁신 서비스를 지속적으로 발굴하고 적극적으로 알리겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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