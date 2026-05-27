안규백 장관, 개교 80주년 육사 찾아 "AI·과학기술 기반 정예장교 산실로 키우겠다"

"육사, 호국간성의 요람…국가안보 중추 역할" 강조

"AI·과학기술 기반 미래전 선도하는 명품 교육기관으로"

공·해사 순차 방문…사관학교 발전방안에 현장 의견 반영

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 27일 개교 80주년을 맞은 육군사관학교를 방문해 교수·훈육관·사관생도들과 연쇄 간담회를 열고 정예 장교 양성과 사관학교 발전 방안을 논의했다.

안 장관의 이번 방문은 학령인구 감소와 급변하는 국방 환경 속에서 육사가 미래 전장을 대비한 장교 교육기관으로 어떻게 재편돼야 할지 현장의 의견을 듣기 위해 마련됐다.

27일 오후 육군사관학교를 방문한 안규백 국방부장관이 교수, 훈육관과의 간담회를 갖고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.27 gomsi@newspim.com

안 장관은 간담회에서 "호국간성의 요람 육군사관학교의 개교 80주년을 진심으로 축하한다"며 "국가안보의 중추적 역할을 수행해온 사관학교의 중요성을 잘 알고 있는 만큼, 발전을 위해 가능한 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다. 그는 교직원 간담회에서 학교 지휘부로부터 교육과정 발전 방향을 보고받고, 미래 전장을 주도할 정예 장교를 육성하기 위한 교육시스템 구축에 대한 다양한 의견을 청취했다.

27일 육군사관학교를 방문한 안규백 국방부장관이 사관생도들과 간담회를 갖고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.27 gomsi@newspim.com

안 장관은 "지난 80년의 역사와 전통을 바탕으로 앞으로 AI·과학기술 기반 미래전을 선도할 정예장교 양성의 산실로 발전해야 한다"며 "국방부는 사관학교가 최고의 명품 교육기관으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. 이어 생도 간담회에서는 교육 환경 변화에 대한 체감과 군의 미래에 대한 솔직한 의견을 청취하며 소통을 이어갔다.

국방부는 이날 육사를 시작으로 공군사관학교와 해군사관학교도 순차적으로 방문해 교수·훈육관·생도들의 의견을 들을 계획이다. 국방부는 "각 사관학교에서 제기된 다양한 의견을 검토해 향후 사관학교 발전방안 수립에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

안규백 국방부장관이 27일 육사를 방문, 사관생도들을 격려하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.05.27 gomsi@newspim.com

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